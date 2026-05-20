Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh

Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics bị thu hồi vì không đạt chỉ tiêu pH

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100 ml. Lý do thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Trên nhãn sản phẩm ghi số lô 04, ngày sản xuất 15/9/2025 và hạn dùng đến ngày 15/9/2028. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt, địa chỉ tại phường Hiệp Bình, TP.HCM. Sản phẩm được sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt ở TP.HCM.

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum (Ảnh: Nhật Việt Cosmetic).

Theo Cục Quản lý Dược, mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa lấy tại Công ty cổ phần dược phẩm Minh Hằng để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Sản xuất và Thương mại mỹ phẩm Nhật Việt gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, đồng thời tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô mỹ phẩm không đạt chất lượng. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/6.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và xử lý vi phạm nếu có. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 3/7.

Liên tiếp có mỹ phẩm bị thu hồi, người tiêu dùng thận trọng

Việc sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics bị thu hồi tiếp tục nối dài danh sách các sản phẩm vi phạm của Công ty Nhật Việt từng bị cơ quan chức năng xử lý trong thời gian qua.

Trước đó, Cục Quản lý Dược từng đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc lô Kem dưỡng trắng mịn da Nairem Collagen do doanh nghiệp này sản xuất và đưa ra thị trường. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chứa Propylparaben - thành phần không có trong công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu sản phẩm vi phạm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy tại một cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn để kiểm tra chất lượng trước khi phát hiện sai phạm.

Không dừng lại ở đó, một sản phẩm khác của doanh nghiệp là Kem ngừa tàn nhang, làm mờ nám sạm mang nhãn Nhật Việt Cosmetics cũng từng bị thu hồi do chứa Acid salicylic không có trong thành phần công thức đã công bố.

Việc liên tiếp phát hiện mỹ phẩm chứa thành phần ngoài hồ sơ công bố hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng cho thấy những rủi ro tiềm ẩn đối với người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm làm đẹp không được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân nên lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại địa chỉ uy tín và thường xuyên theo dõi các thông báo thu hồi từ Bộ Y tế để tránh sử dụng phải sản phẩm vi phạm chất lượng.

Độ pH là một chỉ tiêu quan trọng để kiểm nghiệm tính an toàn của sản phẩm mỹ phẩm. Độ pH của mỹ phẩm cần phải phù hợp với độ pH tự nhiên của da để tránh gây kích ứng. Các sản phẩm có độ pH quá cao hoặc quá thấp sẽ có nguy cơ làm mất đi lớp bảo vệ tự nhiên của da, gây ra các vấn đề như khô da, viêm da hoặc dị ứng. Độ pH của một loại dung dịch được quy ước theo thang số chạy từ 0 đến 14. Những loại dung dịch có độ pH dưới 7 - độ pH trung tính được gọi là có tính acid còn những dung dịch có độ pH lớn hơn 7 được gọi là có tính kiềm.