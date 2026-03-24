Thủ khoa học giỏi toàn diện, đạt điểm thi đánh giá tư duy cao nhất 6 năm qua

Thứ Ba, 15:26, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

Với 98,98/100 điểm, Nguyễn Tuấn Đạt trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời lập kỷ lục điểm số cao nhất trong suốt 6 năm tổ chức kỳ thi này.

Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó, ở phần Tư duy Toán học, Đạt đạt điểm tuyệt đối 40/40, Tư duy Đọc hiểu đạt 18/20, Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề đạt 33/40.

Mức điểm này đã phá vỡ kỷ lục 98,61 do em Vũ Minh Đức, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đạt được vào năm ngoái.

Chia sẻ với VietNamNet, Đạt cho hay khi biết tin mình là thủ khoa, em rất bất ngờ. “Lúc làm bài, có một vài câu em chưa chắc chắn nên không dám kỳ vọng cao. Khi nghe tin có thủ khoa, em cũng không nghĩ là mình vì còn rất nhiều bạn giỏi. Đến lúc tra điểm, thấy kết quả như vậy, em thực sự vỡ oà”, Đạt nói.

Đây cũng là lần thứ 2 Đạt tham gia kỳ thi này. Ở lần thi trước, em đạt 82,85 điểm. Dù không thấp nhưng Đạt cảm thấy khả năng mình có thể làm tốt hơn, vì thế quyết tâm thi lại.

Để có thể đạt được kết quả tốt, Đạt cho hay đã nghiêm túc với việc tự học và có kế hoạch ôn tập cụ thể. Trên lớp, em tập trung nghe thầy cô giảng, luôn hoàn thành bài tập đầy đủ. Ngoài giờ học, Đạt chủ động tìm thêm tài liệu ôn tập trên mạng, luyện đề và sẵn sàng nhờ đến sự hỗ trợ từ thầy cô khi cần.

Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo. Ảnh: NVCC

Trong ba phần thi, Đọc hiểu là phần Đạt cải thiện nhất. Nếu ở lần thi đầu, nam sinh chỉ làm đúng 14 câu thì ở lần này, em đã đạt 18/20 câu. “Trong thời gian ôn tập, để nâng điểm phần này, em đã tích cực luyện rất nhiều, đồng thời đọc thêm các bài báo, tài liệu khoa học để quen với dạng câu hỏi, từ đó nâng cao khả năng đọc hiểu và xử lý thông tin”, nam sinh chia sẻ.

Với môn Toán vốn là thế mạnh, Đạt tận dụng nền tảng sẵn có, kết hợp với việc luyện đề đều đặn để không mắc sai sót. Mỗi tuần, nam sinh làm khoảng 4 – 5 đề thi tư duy, chấm lại kỹ càng để phân tích lỗi sai, củng cố kiến thức. Tổng cộng đến nay, nam sinh đã luyện được khoảng 60 đề.

Thời gian biểu cũng được nam sinh sắp xếp chặt chẽ. Sau thời gian học trên lớp, buổi tối, Đạt thường dành 1-2 tiếng luyện đề thi đánh giá tư duy, thời gian còn lại sẽ ôn thi tốt nghiệp THPT. Có những ngày cao điểm, Đạt học đến 12 giờ đêm mới nghỉ.

“Quan trọng là phải phân bổ thời gian hợp lý để không bị quá tải. Em không ép bản thân làm quá nhiều đề trong ngày vì dễ mệt mà duy trì nhịp độ vừa phải nhưng đều đặn”, Đạt nói.

Đạt vừa trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Theo Đạt, ngoài nỗ lực cá nhân, sự đồng hành của gia đình và thầy cô cũng đóng vai trò quan trọng. Bố của Đạt làm kinh doanh, mẹ là giáo viên. Cả hai luôn cập nhật thông tin tuyển sinh, định hướng cho Đạt những hướng đi phù hợp, song vẫn tôn trọng lựa chọn của con cái.

Ngoài ra, thầy cô trên lớp cũng sẵn sàng hỗ trợ học trò bằng cách cung cấp kiến thức, tài liệu ôn tập và định hướng các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy từ sớm. “Do đó, những kết quả em đạt được là tổng hợp của nhiều yếu tố”, Đạt nói.

Nhắc tới học trò, cô Trần Thị Trang Nhung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bảo ấn tượng vì đây là học sinh nổi bật ở nhiều lĩnh vực. “Em có tư duy logic tốt, khả năng quan sát nhanh, luôn chủ động tìm tòi kiến thức mới. Khi gặp những bài toán khó hoặc tình huống cần xử lý, em thường đề xuất hướng giải pháp rất thú vị. Trên lớp, Đạt học đều các môn và luôn nằm trong top đầu”, cô Nhung nhận xét.

Trước đó, Đạt từng giành giải Nhất môn Toán bằng Tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 10; giải Nhì môn Vật lý bằng Tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 11; giải Nhì môn Toán Bảng B cấp thành phố năm lớp 12. Ngoài ra, nam sinh còn đạt Huy chương Vàng môn Cờ vua thành phố… Điểm tổng kết của Đạt hàng năm cũng luôn ở mức cao, trong đó môn Toán thường đạt tuyệt đối.

Đạt đang tìm hiểu các ngành học liên quan đến kỹ thuật và công nghệ thông tin vì cảm thấy phù hợp với tính cách của bản thân.

“Kết quả kỳ thi đánh giá tư duy với em là một cột mốc quan trọng, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài. Em muốn tiếp tục cố gắng để đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp tới”, Đạt nói.

Theo Thúy Nga/Vietnamnet
Tag: nguyễn tuấn đạt thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội kỷ lục
Thủ khoa đạt 96,1/100 điểm tiết lộ bí quyết chinh phục kỳ thi đánh giá tư duy
Thủ khoa đạt 96,1/100 điểm tiết lộ bí quyết chinh phục kỳ thi đánh giá tư duy

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, nhiều thí sinh sẽ bước vào kỳ thi đánh giá tư duy đợt thi thứ 2. Làm thế nào để hoàn thành tốt bài thi Đánh giá tư duy cũng như các kỳ thi riêng khác của các trường đại học nói chung là mối quan tâm của nhiều thí sinh hiện nay.

Thủ khoa đạt 96,1/100 điểm tiết lộ bí quyết chinh phục kỳ thi đánh giá tư duy

Thủ khoa đạt 96,1/100 điểm tiết lộ bí quyết chinh phục kỳ thi đánh giá tư duy

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, nhiều thí sinh sẽ bước vào kỳ thi đánh giá tư duy đợt thi thứ 2. Làm thế nào để hoàn thành tốt bài thi Đánh giá tư duy cũng như các kỳ thi riêng khác của các trường đại học nói chung là mối quan tâm của nhiều thí sinh hiện nay.

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 1/2026 là học sinh Hưng Yên, làm đúng 92 câu

VOV.VN - Sáng nay (3/2), ĐH Bách khoa Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 với gần 17.000 thí sinh dự thi. Thủ khoa Trần Anh Tú (Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên) đạt 96,10 điểm, làm đúng 92 câu hỏi (40 - 18 - 34), trong bối cảnh điểm trung bình toàn đợt đạt 54,01/100 điểm.

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 1/2026 là học sinh Hưng Yên, làm đúng 92 câu

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 1/2026 là học sinh Hưng Yên, làm đúng 92 câu

VOV.VN - Sáng nay (3/2), ĐH Bách khoa Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 với gần 17.000 thí sinh dự thi. Thủ khoa Trần Anh Tú (Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên) đạt 96,10 điểm, làm đúng 92 câu hỏi (40 - 18 - 34), trong bối cảnh điểm trung bình toàn đợt đạt 54,01/100 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026

VOV.VN - Sáng nay (4/12), Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo mở đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026. Kỳ thi dự kiến phục vụ khoảng 60.000 lượt thí sinh. Đây là kỳ thi được thiết kế nhằm đánh giá năng lực tư duy Toán học, Đọc hiểu và Khoa học/Giải quyết vấn đề, hiện đã được hơn 50 trường đại học sử dụng

Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026

VOV.VN - Sáng nay (4/12), Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo mở đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026. Kỳ thi dự kiến phục vụ khoảng 60.000 lượt thí sinh. Đây là kỳ thi được thiết kế nhằm đánh giá năng lực tư duy Toán học, Đọc hiểu và Khoa học/Giải quyết vấn đề, hiện đã được hơn 50 trường đại học sử dụng

