中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính quy mô rộng ngay từ tháng 4

Thứ Sáu, 14:09, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ GD&ĐT sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với quy mô rộng ngay trong tháng 4–5/2026, trong khi kỳ thi năm nay tiếp tục giữ ổn định như năm trước.

Tại Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng 10/4, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, bên cạnh công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay, Bộ đang khẩn trương thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng trong tháng 4–5/2026.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện Đề án thi trên máy tính để trình Chính phủ, đồng thời xây dựng hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến việc tổ chức thi theo hình thức này.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương đầu tư cơ sở vật chất tại trường học để phục vụ tổ chức thi trên máy tính

Bộ cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường nhằm phục vụ tổ chức thi trên máy tính, đồng thời đáp ứng yêu cầu dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Về kỳ thi năm 2026, ông Chương cho biết tiếp tục giữ ổn định như năm trước. Kỳ thi được tổ chức gọn nhẹ với 3 buổi thi; mỗi thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.

Dự kiến, cả nước có 34 tỉnh, thành phố tổ chức kỳ thi với hơn 1 triệu thí sinh tham gia. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo mô hình chính quyền hai cấp.

Một số điểm điều chỉnh đáng chú ý là tăng cường phân cấp, giảm áp lực cho các Sở GD&ĐT; tích hợp các loại giấy tờ như giấy báo dự thi, thẻ dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi.

Quy chế thi cũng điều chỉnh chặt chẽ hơn ở khâu chấm phúc khảo nhằm bảo đảm công bằng, khách quan. Thời gian phúc khảo được rút ngắn còn 5 ngày; các bài thi có điểm liệt phải được hội đồng chấm thi trao đổi.

Về lịch trình, Bộ GD&ĐT sẽ mở cổng đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 24/4 đến hết 5/5. Trước đó, thí sinh được đăng ký thử trong 5 ngày để làm quen. Kết quả thi dự kiến công bố ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước. Kỳ thi diễn ra vào ngày 11–12/6.

Ông Chương cũng lưu ý, một số địa phương năm trước còn vi phạm quy chế, cần rút kinh nghiệm trong các khâu tổ chức, chấm thi, đặc biệt tại những nơi có số lượng thí sinh lớn. Nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi tăng cường kiểm tra, giám sát.

Liên quan đến lộ trình thi trên máy tính, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, khi Bộ ban hành đề án, cần có hướng dẫn cụ thể để địa phương chủ động triển khai, nhất là trong mua sắm thiết bị và bố trí kinh phí.

Ông Tuấn cũng thông tin, Hà Nội đang được giao nghiên cứu việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên máy tính trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có đề án chính thức trình thành phố.

Những năm gần đây, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội tăng nhanh, mỗi năm có hơn 100.000 thí sinh dự thi vào lớp 10. Năm nay dự kiến khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, số thí sinh dự thi được dự báo tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu lớn về công tác tổ chức nếu triển khai thi trên máy tính trong thời gian tới.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Tăng vận dụng, ôn theo đề để bứt tốc

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định về phương án tổ chức và định hướng ra đề như năm trước, song sẽ tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tế. Trong bối cảnh kỳ thi sẽ diễn ra sớm hơn, chuyên gia khuyến nghị học sinh cần chủ động ôn tập, bám sát đề để bứt tốc.

Thu Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10/6-12/6, trong đó ngày 11 và ngày 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

124.000 học sinh Hà Nội “thử lửa” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
124.000 học sinh Hà Nội “thử lửa” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

VOV.VN - Khoảng 124.000 học sinh lớp 12 tại Hà Nội hôm nay (12/3) tham gia kỳ khảo sát chất lượng toàn thành phố, được xem như một đợt “tổng diễn tập” trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ khảo sát diễn ra trong hai ngày 12 và 13/3, với quy trình tổ chức tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục