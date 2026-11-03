Thu phí điện tử đường bộ, có cần qua tài khoản giao thô ng?

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu Bộ Xây dựng xem xét, xử lý các bất cập trong hoạt động thu phí điện tử đường bộ. Việc này phải đảm bảo nguyên tắc chủ phương tiện được quyền lựa chọn dịch vụ thanh toán, thực hiện đúng hợp đồng đã ký và không làm tăng mức phí.

Vậy, người tiêu dùng có thể lựa chọn các ngân hàng, thay vì tài khoản thu phí giao thông hay không? Với những phương tiện đang sử dụng tài khoản thu phí, cần lưu ý gì?

Đảm bảo quyền lựa chọn thanh toán

Sau 2 tháng nghe ngóng thông tin phải nộp phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC, anh Nguyễn Thành Trung (một tài xế công nghệ ở Cầu Giấy, Hà Nội) đang nghiên cứu chuyển sang phương thức dùng tài khoản ngân hàng thay cho ví điện tử.

Ảnh minh họa

Theo anh Trung, sử dụng tài khoản ngân hàng thanh toán phí đường bộ vừa không mất phí quản lý tài khoản, vừa được tính lãi số tiền có trong tài khoản: "Bao giờ tôi cũng nộp tiền trước, giống như tài khoản ngân hàng, khoản tiền lãi đó các anh có tính cho chủ xe không? Với tất cả chủ xe toàn bộ trên đất nước mình đang sử dụng thì nó là một con số lớn", anh Trung nói.

Trước đó, cuối tháng 7, VETC và Viettel Money (đơn vị liên kết thanh toán với ePass) thông báo dự kiến thu phí dịch vụ ví điện tử liên kết tài khoản giao thông từ ngày 1/8, với mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến trái chiều, sau đó, cả hai đơn vị đã thông báo dừng triển khai chính sách này.

Về vấn đề này, mới đây nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan có giải pháp phù hợp để xử lý các bất cập trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ (nếu có). Theo đó, việc xử lý bất cập bảo đảm nguyên tắc chủ phương tiện được quyền lựa chọn dịch vụ để thanh toán phí sử dụng đường bộ và thực hiện theo đúng các hợp đồng đã ký kết, không làm tăng mức phí đối với hoạt động thanh toán phí sử dụng đường bộ…

Đón nhận thông tin này, tài xế Nguyễn Chiến Thắng (ở Tây Hồ, Hà Nội) bày tỏ đồng tình, vì không thể cào bằng người sử dụng ít, người sử dụng nhiều: "Nếu không đi mà vẫn phải nộp tiền, nghe qua đã thấy bất hợp lý rồi".

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM cho biết, hiện tại, đơn vị phải nộp 3 tài khoản cho đoàn xe container của đơn vị, với số tiền khoảng 150 triệu đồng/tháng. Theo ông Quản, số tiền này đã không được tính lãi, lại thêm khoản phí dịch vụ ví điện tử là không hợp lý.

Bởi vậy, ông Quản cho rằng, cần liên kết thẻ tài khoản ngân hàng để tạo thuận lợi cho khách hàng: "Bây giờ người ta đã nộp trước, các anh trừ dần, các anh đã chiếm dụng một số tiền rất lớn, chứ có phải nhỏ đâu, số tiền đó nằm không, không có lãi suất ngân hàng, người ta đã thiệt thòi rồi. Người ta đưa tiền vào, thì các anh phải tự tổ chức nhận tiền, sao bắt người ta đi mua cái này 6 chục nghìn, cái kia trăm mấy nghìn gì nữa?".

Đa dạng hóa phương thức thanh toán phí đường bộ

Trao đổi với VOVGT, ông Cao Đình Ngân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam ePass, cho biết: đơn vị đang cung cấp dịch vụ thẻ thu phí không dừng cho khoảng 3,2 triệu phương tiện. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ xe, cho tài xế, ePass đã liên kết với 13 ngân hàng, tổ chức tín dụng để khách hàng lựa chọn, liên kết với tài khoản giao thông, trong đó có 3 tổ chức tín dụng (Visa, Mastercard, JCB) và 8 ngân hàng (Vietcombank, MB, BIDV… và 2 ví điện tử Momo, Viettel money:

"Việc thực hiện thu phí của các nguồn tiền thực hiện theo từng nguồn tiền theo quy định và thực hiện theo pháp luật về ngân hàng. ePass có mong muốn luôn hỗ trợ người dùng, tăng tính tiện ích cho chủ phương tiện thông qua sự đa dạng, khả năng liên kết dễ dàng của những nguồn tiền với tài khoản giao thông", ông Ngân cho biết.

Về phía Công ty Thu phí tự động VETC, đơn vị này cho biết đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam. Để mở rộng quyền lựa chọn cho khách hàng, VETC đang tích cực làm việc với nhiều đối tác theo hướng đa dạng hóa phương thức kết nối với tài khoản giao thông, gồm FPT Pay, VNPT Pay, VNPT ePay, ví điện tử MoMo.

Theo đại diện lãnh đạo VETC, các phương án đang triển khai bao phủ cả thẻ tín dụng quốc tế, ví điện tử, cổng thanh toán và kết nối trực tiếp tài khoản ngân hàng để khách hàng lựa chọn.

Chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo cho rằng, người tiêu dùng có thể trả phí đường bộ qua nhiều cách, qua tài khoản ngân hàng, chứ không nhất thiết phải qua tài khoản giao thông. Đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, thậm chí không bó hẹp trong 2 nhà cung cấp dịch vụ hiện nay.

"Dịch vụ đấy không phải chỉ có 2 người cung cấp, nếu cần có thể đa dạng hóa đi, để đảm bảo vấn đề phát triển có tính chất cạnh tranh lành mạnh thì chúng ta nên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đều có thể tham gia. Như thế việc quản lý mới tốt, còn điều kiện tham gia phải có quy chuẩn. Về lâu dài, tất cả các hoạt động của chúng ta đều phải tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, như thế việc quản lý mới minh bạch, đơn giản, nhân dân chọn được dịch vụ tốt nhất và chi phí hợp lý nhất", ông Khương Kim Tạo nói.

Việc mở rộng các kênh thanh toán phí đường bộ không chỉ giúp chủ phương tiện có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu, mà còn góp phần đơn giản hóa thủ tục, nâng cao trải nghiệm khi lưu thông. Điều quan trọng là cần bảo đảm tính liên thông, thuận tiện và minh bạch giữa các phương thức thanh toán, tránh phát sinh thêm những rào cản không cần thiết. Bởi chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi người dân được phục vụ tốt hơn.