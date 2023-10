"Thủ phủ” công nghiệp Bình Dương phòng, chống cháy nổ ra sao?

“Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống giặc lửa”

" Sau buổi diễn tập, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và biết được nhiều cách phòng cháy, chữa cháy. Nếu trường hợp có cháy xảy ra thì tôi sẽ bình tĩnh, tìm những cách đã được học để áp dụng vào chữa cháy”.

Công nhân Công ty TNHH Chin Li "hóa thân" thành chiến sĩ chữa cháy (ảnh: TL).

Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Thu Ngân, công nhân Công ty TNHH Chin Li, ở Khu công nghiệp Việt Hương, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương sau khi tham dự Hội thi “Chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy” do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương phối hợp với doanh nghiệp tổ chức.

Tham gia Hội thi, công nhân công ty được tìm hiểu về các quy định phòng cháy chữa cháy, cách thoát nạn, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đặc biệt, công nhân còn được “hóa thân” thành chiến sĩ chữa cháy để xử lí sự cố cháy nhằm đảm bảo tính mạnh cho mọi người, cứu tài sản cho công ty.

Từ ý nghĩa đó, trong tháng 9/2023, đã có hơn 50 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký, phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội thi, tập huấn, diễn tập phòng cháy cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Ông Nguyễn Viết Trọng Nhân, Giám đốc Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ thuộc Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ ở TP. Thủ Dầu Một cho biết, với trữ lượng xăng, dầu lớn nên việc phòng chống cháy, nổ luôn là vấn đề được doanh nghiệp quan tâm. Do đó, công ty liên tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương diễn tập các tình huống để mỗi công nhân có thêm kiến thức xử lí khi có sự cố.

Công ty TNHH View Full Việt Nam tổ chức cuộc thi PCCC cho công nhân (ảnh: TL)

Ông Nhân nói: “Mỗi lần diễn tập thì các lực lượng tại chỗ đã hoàn thiện hơn sự phối hợp với lực lượng tại địa phương, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương (PC07), phối hợp chặt chẽ, mạch lạc hơn cho nên sự ứng phó luôn luôn diễn ra kịp thời. Diễn tập cho đội viên tại cơ sở thuần thục công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cao nhất”.

Hướng đến mục tiêu "Tối thiểu một hộ gia đình có ít nhất 1 người được huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy”, trong tháng 9/2023, công an các địa phương trong tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phòng chống cháy, nổ cho học sinh các trường học, cư dân ở các khu dân cư, tiểu thương ở các chợ… Đây cũng là cách làm để thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với cháy, nổ và các sự cố, tai nạn” do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa phát động.

Tăng cường kiểm tra

Để đẩy lùi nguy cơ cháy nổ, thời gian qua, công an tỉnh và công an các địa phương trong tỉnh Bình Dương còn tăng cường kiểm tra việc đầu tư, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, doanh nghiệp, khu nhà trọ...

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện nhiều doanh nghiệp, chủ chung cư, nhà nhà trọ... chưa đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy và đã đề xuất xử phạt. Cụ thể, trong số gần 60 chung cư đang hoạt động, có 3 cơ sở vi phạm không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã bị xử phạt và yêu cầu khắc phục. Hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bị tạm đình chỉ do vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Nhiều chủ nhà trọ bị nhắc nhở vì thiếu các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ diễn tập phương án chữa cháy, tràn dầu (ảnh: TL)

Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Thủ Dầu Một cho biết, Thủ Dầu Một hiện có gần 3.400 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê. Loại hình này luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy, nổ do bên trong có nhiều người, nhiều hàng hóa đồ dùng và sử dụng đủ các thiết bị điện, nếu xảy ra cháy sẽ thiệt hại lớn về con người, tài sản.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh nói: “Chúng tôi tiếp tục kiểm tra, rà soát lại tình hình đảm bảo an toàn PCCC tại các nhà chung cư, nhà ở cho thuê. Trong đó tập trung về điều kiện thoát nạn, trang bị lực lượng, phương tiện của chủ nhà cho thuê; xem lại công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp thoát nạn cho những người dân sinh sống để khi có tình huống cháy xảy ra thì có thể chủ động phòng tránh để giảm thấp nhất thiệt hại”.

Dù lực lượng công an đã có những nỗ lực để phòng, chống cháy nổ nhưng trong 9 tháng qua, Bình Dương vẫn xảy ra 167 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy lớn, 10 vụ trung bình. Một số vụ cháy làm chết người, gây ảnh hưởng về tinh thần, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an toàn, an sinh xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu do các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đa phần còn chưa quan tâm trang bị các phương tiện thiết yếu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chưa chủ động tổ chức công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy phòng cháy cho lực lượng tại chỗ, chưa tạo điều kiện cho lực lượng này hoạt động hiệu quả theo quy định...

Lực lượng công an hướng dẫn cư dân chung cư cách sử dụng bình chữa cháy (ảnh: TL).

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ- Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo, đừng coi việc phòng cháy là của lực lượng chức năng mà mỗi người nên chủ động tìm hiểu để phòng ngừa, ứng phó để giảm thiệt hại về người, tài sản.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng nói: “Mỗi hộ gia đình, mỗi nhà là phải có 1 bình chữa cháy, phải có dụng cụ phá dỡ, để khi có sự cố cháy, nổ xảy ra thì có thể phá cửa để cứu người thân. Đối với từng nhà máy, xí nghiệp, cơ quan phải thực hiện đầy đủ quy định phòng cháy chữa cháy, trên cơ sở đó phải duy trì điều kiện PCCC trong quá trình hoạt động; xây dựng tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Cán bộ, công nhân viên chức phải thực hiện các kỹ năng, biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy”

Công an tỉnh Bình Dương cũng đã triển khai xây dựng được 11 mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy" ở TP.Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và thị xã Bến Cát. Mô hình này đã được Bộ Công an thông báo học tập kinh nghiệm trên toàn quốc. Một số địa phương trong tỉnh cũng có nhiều sáng kiến, mô hình mới để khống chế "giặc lửa".