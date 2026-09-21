Thu thừa tiền thuốc, Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa tìm 1.300 bệnh nhân để trả lại

Bộ Y tế vừa qua đã kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu chi tài chính tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (TP. Đồng Nai).

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (ảnh: ĐV)

Căn cứ kết quả rà soát, đối chiếu số liệu tài chính giữa số tiền thuốc đã thu (theo hình thức khoán) và chí phí tiền thuốc sử dụng thực tế của người bệnh có sự chênh lệch.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến 31/12/2021, hơn 1.300 bệnh nhân điều trị nội trú dịch vụ tại đây đã bị thu tiền thuốc cao hơn thực tế sử dụng.

Tổng số tiền thu thừa ghi nhận là 845 triệu đồng. Trong đó, mức chênh lệch giữa các hồ sơ có sự dao động rất lớn, cụ thể có trường hợp chỉ thu dư hơn 1.000 đồng, nhưng cũng có bệnh nhân bị thu lố lên tới 12 triệu đồng.

Danh sách được Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đăng tải trên website

Dù đã phát thông báo đợt 1 vào tháng 7/2026, nhiều người bệnh và gia đình vẫn chưa hoàn tất thủ tục nhận lại tài chính. Do đó, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa tiếp tục phát thông báo lần 2 kèm danh sách chi tiết các trường hợp thuộc diện được trả lại trên website của viện https://phapytamthanbienhoa.vn.

Sau khi xem danh sách, người nhà bệnh nhân đến Phòng Tài chính - Kế toán, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) để làm thủ tục nhận lại số tiền thừa.

Thời hạn cuối cùng là ngày 30/11/2026. Sau thời hạn trên, nếu không có phản hồi hoặc không có người đến làm thủ tục, toàn bộ số tiền chênh lệch chưa có người nhận sẽ được xử lý nộp ngân sách nhà nước hoặc giải quyết theo đúng quy định tài chính hiện hành.