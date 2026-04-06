Bắt nguyên Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương Ngô Văn Vinh

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội thông tin về việc khởi tố thêm 26 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Trong đó, nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Vinh, nguyên Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương giai đoạn 2013 - 2023.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ phát hiện ngày 7/6/2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, so với kết quả tại cuộc họp báo chí lần trước thì đến nay Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung thêm vụ án Làm sai lệch hồ sơ vụ án và vụ án Đánh bạc. Đồng thời khởi tố thêm 26 bị can khác (tổng số hiện nay là 66 bị can) về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc (tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Trung tâm miền núi phía Bắc và Trung ương Biên Hòa).

Qua đó, đến nay đã chứng minh làm rõ có rất nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật (trong đó đặc biệt có một số bị can trong quá trình chữa bệnh bắt buộc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hàng chục kilogam ma túy khi đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương). Đồng thời, công tác thu hồi tài sản được thực hiện triệt để với hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định: Lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số đối tượng là Lãnh đạo, Bác sĩ công tác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm giám định pháp y tâm thần Khu vực miền núi phía Bắc để làm Kết luận giám định pháp y bị tâm thần sai sự thật để không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án. Các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau cùng thực hiện hành vi để phạm tội.

Đồng thời, đây là vụ án tổng hợp có nhiều hành vi phạm tội với nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi lên nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định tâm thần và chữa bệnh tâm thần bắt buộc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

Trong thời gian tới, với tinh thần thượng tôn pháp luật và kiên quyết xử lý tội phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để kịp thời xử lý triệt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và quyết tâm đưa các đối tượng “tâm thần giả” có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan để trở lại hiện trạng ban đầu và buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thông qua cuộc họp báo, Công an TP Hà Nội tiếp tục đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền đến tất cả các cơ quan tư pháp trong toàn quốc để đề nghị các đơn vị tự tổ chức rà soát lại các vụ án, vụ việc có đối tượng được đưa đi giám định pháp y tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và các cơ sở giám định pháp y tâm thần trong toàn quốc từ năm 2020 đến nay nếu có nghi vấn và phối hợp với Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ.

Đồng thời cũng kêu gọi các đối tượng có hành vi phạm tội liên quan chủ động đầu thú khai báo để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.