Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xe tải đâm xe khách ở Hòa Bình

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ: Công an, Bộ GTVT; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Điện Biên. Công điện nêu rõ:

Hiện trường vụ TNGT.

Vào lúc 0h20 phút ngày 17/ 6/2019, tại Km134 + 300 trên tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Xe tải loại 5 tấn biển kiểm soát Lào UN - 8500 lưu thông hướng Sơn La - Hà Nội đã đâm vào xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 27B - 003. 71 của Công ty TNHH Long Giang (Điện Biên) lưu thông theo hướng ngược lại.



Hậu quả, 3 người chết, 37 người bị thương trong đó có 2 người thương rất nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn;

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh: Huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; Khẩn trương xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông xe nhanh nhất.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia lên hiện trường phối hợp, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm của lái xe tải, xe khách.

Bộ GTVT cùng với Sở GTVT tỉnh Điện Biên và Hòa Bình kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Đặc biệt xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Công ty TNHH Long Giang (Điện Biên), khi trước đó ngày 27/3/2019 tại tỉnh Vĩnh Phúc, xe ô tô khách mang BKS 27B 003. 43 của công ty đã đâm vào đoàn người đưa tang làm 7 người bị chết, 1 người bị thương nặng;

Kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 6, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an đã dieu tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, kịp thời cung cấp dữ liệu cho các lực lượng của ngành Công an và Sở Giao thông vận tải để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe vi phạm; đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt tập trung vào các quy định bảo đảm an toàn giao thông đối với lái xe kinh doanh vận tải như: Thời gian làm việc, khám sức khỏe và bảo đảm sức khỏe cho lái xe, tập huẩn an toàn giao thông, các chế độ đối với lái xe và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Rà soát toàn bộ việc cấp phép và hoạt động của các phương tiện liên vận nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm.

Bộ Công an - Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ: Cùng với Bộ GTVT và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan kiểm soát chặt chẽ tình hình cấp phép và hoạt động đối với các phương tiện ô tô liên vận biển kiểm soát nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

