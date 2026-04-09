中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khuyến khích đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao

Thứ Năm, 15:40, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần cơ chế khuyến khích đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia.

Chiều nay (9/4), tại phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026. 

Với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026 gồm: tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học; thu hút, trọng dụng nhân tài; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục cung cấp một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Tăng cường trang bị kiến thức văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, kỹ năng sống gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng. Có cơ chế khuyến khích đào tạo nhân lực có kỹ năng nghể cao trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia. Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới, hoàn thành 108 trường trước ngày 30/8/2026.

Trình bày tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng đặt ra mục tiêu, trong giai đoạn 5 năm (2026-2030), cần hiện đại hóa nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm. Phát triển một số cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu trở thành các trung tâm ngang tầm các nước tiên tiến.

Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ dứt điểm các nút thắt, rào cản trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Ưu tiên tiếp thu, chuyển giao, ứng dụng, làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược, công nghệ số… Chú trọng nghiên cứu cơ bản, nhất là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng và lợi thế. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP.

Đề xuất miễn phí hoàn toàn thông tin online cho người dân

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề xuất mở rộng đối tượng cung cấp thông tin, làm rõ các quy định còn định tính, đồng thời miễn phí cung cấp thông tin điện tử nhằm nâng cao quyền tiếp cận thông tin của người dân và bảo đảm tính khả thi của Luật Tiếp cận thông tin.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: thủ tướng chính phủ lê minh hưng đào tạo nhân lực kỹ năng nghề
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Có nên bỏ quy định "chụp ảnh cùng công chứng viên"?
Có nên bỏ quy định “chụp ảnh cùng công chứng viên”?

VOV.VN - Dự thảo Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng đề xuất bỏ quy định việc chụp ảnh người tham gia giao dịch ký văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên. Đại biểu Quốc hội cho rằng cần đánh giá kỹ lưỡng vấn đề này.

Có nên bỏ quy định “chụp ảnh cùng công chứng viên”?

Có nên bỏ quy định “chụp ảnh cùng công chứng viên”?

VOV.VN - Dự thảo Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng đề xuất bỏ quy định việc chụp ảnh người tham gia giao dịch ký văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên. Đại biểu Quốc hội cho rằng cần đánh giá kỹ lưỡng vấn đề này.

"Cần quy định bắt buộc lấy ý kiến người dân khi đánh giá năng lực của tỉnh"
"Cần quy định bắt buộc lấy ý kiến người dân khi đánh giá năng lực của tỉnh"

VOV.VN - Cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, được thảo luận tại họp tổ vào sáng 9/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc kiểm soát chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cần có một cơ chế đánh giá khách quan về chất lượng các vụ việc đã được trợ giúp.

"Cần quy định bắt buộc lấy ý kiến người dân khi đánh giá năng lực của tỉnh"

"Cần quy định bắt buộc lấy ý kiến người dân khi đánh giá năng lực của tỉnh"

VOV.VN - Cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, được thảo luận tại họp tổ vào sáng 9/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc kiểm soát chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cần có một cơ chế đánh giá khách quan về chất lượng các vụ việc đã được trợ giúp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khen thưởng phải thực chất
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khen thưởng phải thực chất

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khen thưởng không chỉ là công cụ ghi nhận thành tích mà phải là cơ chế động lực khơi dậy đổi mới sáng tạo. Do đó khen thưởng phải thực chất theo giá trị và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khen thưởng phải thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khen thưởng phải thực chất

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khen thưởng không chỉ là công cụ ghi nhận thành tích mà phải là cơ chế động lực khơi dậy đổi mới sáng tạo. Do đó khen thưởng phải thực chất theo giá trị và hiệu quả.

Giáo dục
Tư vấn Luật
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục