Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khuyến khích đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao

Chiều nay (9/4), tại phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026 gồm: tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học; thu hút, trọng dụng nhân tài; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục cung cấp một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Tăng cường trang bị kiến thức văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, kỹ năng sống gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng. Có cơ chế khuyến khích đào tạo nhân lực có kỹ năng nghể cao trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia. Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới, hoàn thành 108 trường trước ngày 30/8/2026.

Trình bày tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng đặt ra mục tiêu, trong giai đoạn 5 năm (2026-2030), cần hiện đại hóa nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm. Phát triển một số cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu trở thành các trung tâm ngang tầm các nước tiên tiến.

Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ dứt điểm các nút thắt, rào cản trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Ưu tiên tiếp thu, chuyển giao, ứng dụng, làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược, công nghệ số… Chú trọng nghiên cứu cơ bản, nhất là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng và lợi thế. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP.