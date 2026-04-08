Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khen thưởng phải thực chất

Chiều 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Thảo luận tổ về dự án luật này trong chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc sửa đổi lần này rất cần thiết để khắc phục vướng mắc kỹ thuật và quan trọng hơn là tạo lập khuôn khổ pháp lý mới để thi đua thực sự trở thành động lực cho đất nước.

“Cần làm rõ tinh thần chuyển từ khen thưởng theo quá trình sang khen thưởng theo giá trị thực chất và hiệu quả. Đây là bệnh cũ, cứ quá trình bao nhiêu năm, đóng góp bao nhiêu năm. Khen thưởng phải phục vụ cho đổi mới sáng tạo, cho hiệu quả cao. Hành vi hành động anh hùng có khi chỉ trong giây lát, có thể hy sinh ngay, cái đó phải được tính đến chứ không phải chỉ là làm bao nhiêu năm thì trở thành anh hùng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khen thưởng không chỉ là công cụ ghi nhận thành tích mà phải là cơ chế, động lực khơi dậy đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Về nguyên tắc thi đua khen thưởng, dự thảo đã có bước điều chỉnh quan trọng khi làm rõ "một thành tích thì khen thưởng một lần, một hình thức", khắc phục tình trạng cộng dồn.

Hay về tiêu chuẩn khen thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tránh hạ thấp tiêu chí dẫn đến phổ thông hóa hoặc bình quân hóa. Quy định hiện nay giống như chỉ tiêu khen thưởng. Trong lĩnh vực thi đua khen thưởng có rất nhiều thông lệ sáng tạo nhưng không được ghi nhận.

“Cuối cùng là phân chia nhau: năm nay anh được rồi sang năm nhường cho em, hoặc năm sau kỷ niệm 50 năm thì dành danh hiệu. Những chuyện đó không đi từ thực tế phong trào”.

Đề cập phân cấp phân quyền trong thi đua khen thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá đây là bước tiến quan trọng. Cùng với đó đổi mới nội dung, bổ sung tiêu chí liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, các tiêu chí này cần cụ thể, tránh quy định mang tính khẩu hiệu; phải bảo đảm tính thực chất, khắc phục tình trạng bệnh thành tích, khen thưởng tràn lan.

Hình thức khen thưởng hướng mạnh về cơ sở, người trực tiếp lao động sản xuất để tạo công bằng, sức lan tỏa niềm tin cho xã hội. Khen đúng người thì động viên người khác, khen không đúng thì rất mệt. Khen thưởng không chỉ là vấn đề quản lý nhà nước mà còn là văn hóa, đạo đức và niềm tin xã hội. Người được khen phải có sức thuyết phục thì mới có động lực phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng không chỉ là điều chỉnh công cụ quản lý nhà nước, mà định hình lại cách thức Nhà nước ghi nhận, tôn vinh và dẫn dắt các giá trị phát triển xã hội. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến sự cống hiến.

Cốt lõi là phải xử lý dứt điểm mối quan hệ giữa khuyến khích và sàng lọc, giữa mở rộng đối tượng và giữ vững tiêu chuẩn. Nếu mở rộng khen thưởng mà không giữ được chuẩn mực sẽ dẫn đến lạm phát danh hiệu, nhưng nếu quá thận trọng, không kịp thời ghi nhận thì cũng sẽ triệt tiêu động lực phấn đấu.

Do đó, luật phải được thiết kế với tinh thần dứt khoát, không nửa vời. Khen thưởng phải thực chất, phải đo được, kiểm chứng được và có sức lan tỏa. Không thể để tiếp tục tình trạng khen thưởng dựa vào hồ sơ, thủ tục mà chưa phản ánh đúng giá trị đóng góp thực tiễn.

“Hiện nay nhiều khi vẫn khen theo năm, theo chức vụ, theo quá trình. Những người làm thực, có cống hiến, có sáng tạo phải là động lực. Tôi thấy dự thảo lần này đi theo hướng đó là rất tốt, đúng đắn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước góp ý.