Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung

Thời tiết hôm nay 12/10: Mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Nam, đề phòng lũ quét

VOV.VN - Từ sáng 12/10 đến đêm 13/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở Bắc Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250mm; từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế 200-400mm, có nơi trên 500mm; Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.