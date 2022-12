Thừa Thiên Huế tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Đợt cao điểm phục vụ Tết nhằm đảm bảo hành khách được đáp ứng đủ phương tiện đi lại, di chuyển an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân sum họp gia đình, vui Xuân đón Tết. Theo Công ty Cổ phần bến xe Huế, đợt cao điểm phục vụ Tết Quý Mão 2023, các đơn vị doanh nghiệp huy động hơn 500 đầu xe phục vụ hành khách trên 50 luồng, tuyến trong nước và tuyến Việt - Lào, đảm bảo phục vụ hành khách dịp Tết, không để xảy ra ùn ứ khách tại bến.

Sẵn sàng phương tiện phục vụ Tết Nguyên đán.

Lái xe Nguyễn Văn Phương, Công ty TNHH Vận tải Trường Thịnh, chạy tuyến Huế - Quy Nhơn cho biết: “Dịp cuối năm và đầu năm này, lượng khách rất là đông. Để đảm bảo trong dịp Tết này, phục vụ tốt cho bà con đi trong dịp Tết, bên Công ty triển khai một số nội dung, nhất là vấn đề tốc độ, chạy không quá tốc độ. Thứ 2 là không chở quá số người quy định. Đảm bảo hành khách được an toàn. Trong dịp Tết này, chúng tôi cố gắng phục vụ khách đi tới nơi về tới chốn, an toàn tuyệt đối".

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm giữ gìn ANTT địa bàn dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp trước và sau Tết nguyên Đán, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn giao thông trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện, nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông trong thời gian qua. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra các điều kiện kinh doanh, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, người điều khiển phương tiện gồm cả đường thủy nội địa.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: đơn vị tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và lái xe; có phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với phương tiện vận tải hành khách từ các tỉnh, thành đến Thừa Thiên Huế: “Cuối năm, mật độ xe cộ phương tiện hoạt động rất đông, tiềm ẩn nhiều nguy co tai nạn. Ban chỉ huy phòng vừa mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tết nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân, huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sĩ tập trung các tuyến, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn tai nạn giao thông, bố trí khép kín lực lượng 24/24 giờ ở các địa bàn và các điểm đen, đảm bảo nhân dân đi lại an toàn trong dịp Tết".

Năm 2022, tai nạn giao thông tại tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương. Đáng chú ý, có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người. Nguyên nhân phổ biến do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái, vượt sai quy định… Trong năm, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã xử phạt hành chính vi phạm luật giao thông hơn 45 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 3.800 trường hợp.

Tại khu vực trung tâm thành phố Huế, thời gian gần đây ghi nhận tình trạng thường xuyên xảy ra kẹt xe, ùn tắc giao thông kéo dài vào giờ cao điểm tại nhiều tuyến đường.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay, Sở đang hoàn thiện đề án tổ chức giao thông cho khu vực đô thị và vùng phụ cận, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông: "Các địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý vi phạm về an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh cũng đã triển khai nhiều đợt để xử lý nghiêm về việc cơi nới thành thùng, quá khổ quá tải, đặc biệt là nồng độ cồn".

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: các lực lượng chức năng của tỉnh đang tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các “điểm đen”, hạn chế tai nạn giao thông đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết Quý Mão 2023: “Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, rồi lên các kế hoạch để phục Tết. Bảo đảm được nhu cầu đi lại tăng đột biến của người dân trong dịp Tết cũng như bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong dịp cao điểm này"./.