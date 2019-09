Thừa Thiên Huế: Yêu cầu Thủy điện A Lưới điều tiết, đảm bảo an toàn

Tối 3/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung về việc vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới.

Cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Ban chỉ huy PCTT&TKCN yêu cầu nhà máy thủy điện A Lưới điều tiết nước về hạ du huyện Kà Lừm, tỉnh Sekong (Lào) với lưu lượng tăng dần trong khoảng 20m3/s- 400m3/s. Việc điều tiết nước tránh đột biến, đảm bảo mực nước hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN yêu cầu nhà máy thủy điện A Lưới điều tiết nước về hạ du.



Ngoài ra, thủy điện A Lưới cần căn cứ tình hình lưu lượng và diễn biến lũ để điều tiết cho phù hợp, đồng thời, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung thông báo cho các huyện A Lưới, tỉnh Sê Kông theo quy định thực hiện vận hành.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện mưa to và rất to với lượng mưa từ 200mm- 300 mm, có nơi lượng mưa trên 400mm. Mực nước tại sông Hương và sông Bồ đang ở dưới báo động 1. Từ tối ngày 2 đến ngày 3/9, trên địa bàn mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt giao thông cục bộ.

Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Km 313+ 800- Km 318 qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện 5 điểm sạt lở, trong đó có vị trí sạt lở khoảng 1/3 mặt đường, nhưng không gây ách tắc giao thông. Ông Ngô Văn Đoán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.6, Cục quản lý Đường bộ II cho biết, hiện Chi cục đang tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục, tổ chức cảnh báo, hốt dọn đất đá sạt lở để đảm bảo giao thông trên tuyến:

"Hiện tại trên tuyến sạt lở nhỏ thôi, toàn trên đường Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện tại có 5 điểm sạt lở. Đường sá vẫn thông suốt. Sạt lở ít, khoảng một phần ba, một phần tư mặt đường. Về phương án trực chiến thì huy động toàn bộ, từ phương tiện của công ty đến phương tiện hiện tại có được để đảm bảo trên tuyến khi có sự cố xảy ra"- ông Ngô Văn Đoán nói./.