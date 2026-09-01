Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra Trường nội trú Ea Rốk, Đắk Lắk

Ngày 1/9, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk. Đây là ngôi trường Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí để xây dựng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ khởi công vào tháng 2/2026.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra dự án Trường nội trú Ea Rốk. (Ảnh: Việt Hùng)

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ea Rốk được đầu tư hơn 136 tỷ đồng trên diện tích gần 6 ha, với tổng diện tích sàn hơn 12.700 m2. Toàn bộ kinh phí xây dựng trường do Bộ Quốc phòng huy động các đơn vị quân đội hỗ trợ. Sau hơn 6 tháng thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đủ điều kiện đón 530 học sinh ngay trong năm học mới 2026-2027 này.

Đoàn công tác trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức trường lớp và chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Việt Hùng)

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, Tổng Công ty 789, các đơn vị quân đội, ngành giáo dục và địa phương trong việc huy động nhân lực, phương tiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Đoàn công tác ngồi thử bàn ghế mới của trường. (Ảnh: Việt Hùng)

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương và nhà trường khẩn trương hoàn thiện cảnh quan, khu thực nghiệm, không gian vui chơi; đồng thời rà soát toàn diện các điều kiện an toàn trường học, cơ sở vật chất, chế độ sinh hoạt cho học sinh nội trú, bán trú và bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm cho năm học mới.

Đoàn công tác làm việc tại Trường nội trú Ea Rốk. (Ảnh: Việt Hùng)

Việc đưa trường vào hoạt động không chỉ tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn, mà còn góp phần nâng cao dân trí, củng cố quốc phòng – an ninh tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên.