Trường nội trú mới chắp cánh ước mơ học sinh vùng biên Đắk Lắk

Những ngày cuối tháng 8, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn nhộn nhịp chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại ngôi trường mới. Những dãy phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu đa năng, sân bóng mini… đã sẵn sàng đón học sinh.

Với em H Sinh Nhị Kbuôr, học sinh lớp 8, niềm vui lớn nhất là từ nay có thể học ở một trường nội trú ngay tại địa phương. Trước đây, em từng mong muốn vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đắk Lắk ở phường Buôn Ma Thuột, nhưng quãng đường hơn 60km và điều kiện gia đình khó khăn khiến mong muốn ấy chưa thành hiện thực. Giờ đây, ngôi trường mới đã đưa cơ hội học tập ấy đến gần nhà hơn với em H Sinh Nhị.

Sau gần một năm xây dựng, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn đã hoàn thành khang trang, hiện đại.

“Năm học mới này, em vào học ở trường nội trú liên cấp có ký túc xá khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi với máy lạnh, quạt máy tiện nghi. Em ăn, ngủ ở đây rất an tâm. Ngoài ra, các phòng học chính khóa cũng khá đầy đủ trang thiết bị, hơn nhiều so với trường cũ trước đây. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, phấn đấu hoàn thành ước mơ trở thành nữ Công an Nhân dân", em H Sinh Nhị chia sẻ.

Năm học 2026–2027, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn có 1.138 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 9.

Với Buôn Si Sa Núc Lào, dân tộc Lào, ở buôn Trí, xã Buôn Đôn, năm nay học lớp 6, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn, ngôi trường mới cũng mở ra một môi trường học tập thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để em rèn luyện thể thao, theo đuổi đam mê.

“Ngôi trường mới em vào học có Nhà thi đấu đa năng, có sân bóng đá nên học thể dục rất thoải mái. Bọn em không phải học ở sân đất ngoài trời nóng bức như trước đây. Mỗi chiều, em có thể đá bóng với các bạn mà không lo bị ngã đau như ở những sân đất gần nhà. Em sẽ chăm chỉ học tập thật tốt. Em có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá và sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ này", em Buôn Si Sa Núc Lào bộc bạch.

Những thay đổi ấy đặc biệt có ý nghĩa ở Buôn Đôn, một trong 4 xã biên giới đất liền của tỉnh Đắk Lắk. Xã có gần 6.700 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%. Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn có 1.138 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Toàn bộ học sinh học tập tại trường và hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định như sách giáo khoa, ăn, ở, đồng phục, chăn màn, giường chiếu.

Nhà trường triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Với học sinh dân tộc thiểu số ở một địa bàn còn nhiều khó khăn, mục tiêu này không chỉ là nâng điểm số mà còn giúp các em có thêm kỹ năng, sự tự tin và khả năng thích ứng với môi trường học tập mới.

Em Buôn Si Sa Núc Lào (quàng khăn đỏ), học sinh lớp 6, hứng khởi khi được trải nghiệm máy vi tính tại trường.

Theo bà Phạm Thị Loan, Phó Hiệu trưởng nhà trường, do là năm đầu tiên hoạt động, trường đang chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến xây dựng cách tổ chức dạy học và quản lý học sinh phù hợp với mô hình nội trú liên cấp.

“Đảm bảo công tác dạy và học đạt kết quả cao, nhà trường đã chủ động đồng bộ hóa các chương trình giữa các cấp học để liên thông chương trình chặt chẽ giữa học tập và rèn luyện của học sinh. Về công tác tổ chức bán trú, nội trú, trường cũng đã triển khai sớm ngay từ đầu năm học để các thầy cô, người lao động nắm được kế hoạch, sẵn sàng tâm thế quản lý học sinh bán trú, nội trú", bà Phạm Thị Loan cho biết.

Cơ sở vật chất mới, chương trình dạy học mới cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ giáo viên. Gần 60 giáo viên của trường đã tham gia các lớp tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời làm quen với hệ thống thiết bị hiện đại được đầu tư cho các phòng học. Với cô Phan Thúy Hằng, giáo viên Tiếng Anh, màn hình cảm ứng, điều hòa và các thiết bị hỗ trợ không chỉ làm lớp học tiện nghi hơn mà còn mở thêm cách tổ chức bài giảng.

Nhà ăn sạch sẽ, tiện nghi, phục vụ học sinh ăn nội trú, bán trú tại trường.

“Dạy Tiếng Anh trong phòng học hiện đại có màn hình cảm ứng và điều hòa, đây là điều kiện thuận lợi để tôi ứng dụng công nghệ, tổ chức các hoạt động nghe – nói, trò chơi và tương tác sinh động hơn, giúp học sinh thoải mái, hứng thú và tích cực hơn trong học tập. Tôi cũng ý thức rằng đây là cơ hội, trách nhiệm để bản thân đổi mới phương pháp, khai thác hiệu quả các thiết bị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh nói riêng, các môn học khác nói chung", cô Phan Thúy Hằng cho hay.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ năm học mới, hơn 1.100 học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại. Không chỉ nâng cao điều kiện học tập, ngôi trường còn là “ngôi nhà chung”, nơi nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện và chắp cánh để học sinh vùng biên tự tin trưởng thành, tương lai không xa về góp sức xây dựng quê hương, bảo vệ phên dậu Tổ quốc.