Thủy điện Bắc Khê 1 chậm khắc phục sự cố, nguy cơ mất an toàn hạ du mùa mưa bão

Như đã đưa tin, ngày 7/10/2025, tại Nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn xảy ra sự cố vỡ một phần kết cấu bê tông khu vực đập, gây hư hỏng nhà điều hành, hệ thống điều khiển trung tâm và một số thiết bị điện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục, đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các nội dung theo quy định, trong đó yêu cầu khẩn trương khắc phục, sửa chữa đập hoàn thành, đảm bảo an toàn đập hồ chứa trước mùa mưa bão năm 2026.

Tiến độ triển khai công tác khắc phục sự cố tại Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 còn chậm và chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, gây nguy cơ mất an toàn hồ đập, hạ du mùa mưa bão.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, hồ sơ pháp lý liên quan đến điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh của Nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 chưa được hoàn thiện đầy đủ theo quy định dẫn đến chưa đủ điều kiện để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Qua kết quả kiểm định đột xuất, công trình hiện vẫn trong tình trạng không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công trình và khu vực hạ du nếu không được khắc phục kịp thời, triệt để. Công tác tổ chức triển khai của chủ đầu tư còn lúng túng, thiếu tính chủ động; việc điều hành trong giai đoạn xảy ra và sau sự cố chưa thực sự quyết liệt. Việc hoàn thiện hồ sơ, yêu cầu của cơ quan chuyên môn là chưa kịp thời dẫn đến kéo dài việc khắc phục sự cố.

Về nguyên nhân, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đánh giá năng lực tổ chức thực hiện của chủ đầu tư còn hạn chế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tình huống khẩn cấp chưa kịp thời, thiếu quyết liệt, dẫn đến việc triển khai các biện pháp khắc phục sự cố còn chậm.

Nhận thức và mức độ tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư trong một số nội dung chưa đầy đủ, chưa chủ động cập nhật các quy định mới liên quan đến đầu tư xây dựng và an toàn đập, hồ chứa. Việc chấp hành các ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước của chủ đầu tư là chưa nghiêm túc, chưa đầy đủ, thiếu nguồn lực khắc phục…

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc khắc phục sự cố đập Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 theo quy định.​​​

Ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết trên cơ sở đánh giá, phân tích, Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn, thời hạn hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026. “Sở thường xuyên quan tâm đôn đốc bằng văn bản, kiểm tra và xác định rõ mốc thời gian. Trong tuần tới chúng tôi sẽ thành lập 1 đoàn liên ngành để kiểm tra, đánh giá để làm sao đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo sẽ mời cả thanh tra, công an vào cuộc để xử lý nếu có vi phạm theo đúng quy định, đồng thời cũng phải chủ động tính toán nếu doanh nghiệp chây ì thì cũng phải xem xét phương án ra sao, xử lý như thế nào. Hiện còn đang vướng mắc hồ sơ một chút, bên cạnh đó năng lực của doanh nghiệp cũng hơi yếu. Thủy điện này cũng không đóng góp quá nhiều vào tổng điện của tỉnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo an toàn cho hạ lưu, hồ đập, đó là điều bắt buộc phải làm”.

Liên quan đến nội dung này, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cũng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc khắc phục sự cố đập Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 theo quy định.

Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, hoàn thành trong thời hạn theo chỉ đạo. Trường hợp chậm tiến độ hoặc không chấp hành, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao UBND xã Tân Tiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kịp thời thông tin, cảnh báo đến nhân dân khu vực hạ du về nguy cơ mất an toàn công trình. Chủ động triển khai các phương án phòng, tránh thiên tai, ứng phó tình huống khẩn cấp theo quy định, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đối với các tình huống phát sinh vượt thẩm quyền.