Tiền Giang tiếp tục xảy ra sạt lở lớn ven sông Phú An

Một đoạn đê dài khoảng 100 mét phía Tây sông Phú An, thuộc xã Phú An, huyện Cai Lậy vừa bị sụp xuống dòng sông, đe dọa an toàn nhà ở của 2 hộ dân và sụp nhiều trụ điện. Tại đây còn 1 đoạn khoảng 80 mét đang bị bong nức có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Một đoạn đê phía Tây sông Phú An vừa bị sạt lở

Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền, ngành chức năng địa phương đã đến khảo sát để báo cáo về cấp có thẩm quyền, tổ chức xử lý hiện trường, rào chắn, đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở.

Trước đó, tại sông Ba Rài thuộc địa bàn xã Hội Xuân (huyện Cai Lậy) và sông Phú Phong (thuộc xã Phú Phong, huyện Châu Thành), tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn chưa được khắc phục. Riêng đoạn sạt lở khu vực tổ 4, ấp Hội Trí, xã Hội Xuân có chiều dài gần 30 mét tiếp tục lấn sâu vào nhà hộ ông Nguyên Văn Thật.

Đoạn đê ven sông Ba Rài thuộc xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy bị sạt lở chưa được khắc phục tiếp tục sụp lún đất sâu vào đe dọa nhà dân

Nếu công tác khắc phục sạt lở chậm tiến hành sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương, nhất là việc đi lại của các em học sinh khi mùa tựu trường trường sắp đến; đồng thời nguy cơ nước tràn đê, ảnh hưởng đến diện tích sầu riêng của bà con nông dân tại đây.