Tiện lợi khi chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Ông Văn Bá Nam, ở phường Hải Châu đến hội trường UBND phường làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng. Ông Văn Bá Nam hài lòng vì được chuyên viên Bảo hiểm xã hội hướng dẫn tận tình, nhanh và dễ hiểu về phương thức thanh toán không dùng tiền mặt: “Trước đây, tôi đi nhận tiền mặt người đông nên phải đợi chờ lâu, giờ chuyển qua nhận qua thẻ ATM thì dễ đỡ đi lại. Nhận tiền qua thẻ muốn rút lúc nào cũng được rất tiện lợi. Tôi mong cán bộ hưu trí làm thẻ để thanh toán không dùng tiền mặt khỏi đi lại, già rồi đi lại khó khăn”.

Người dân được nhân viên ngân hàng hướng dẫn mở tài khoản ATM

Bà Hoàng Thị Hà, cán bộ hưu trí ở xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng mở tải khoản ngân hàng để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trước đây, mỗi kỳ nhận lương, bà Hà phải đến bưu điện để ký nhận tiền, có khi phải đợi chờ mất cả ngày, rất vất vả. Gần 1 năm nay, tiền lương hàng tháng của vợ chồng bà Hà tự động chuyển vào tài khoản riêng rất thuận lợi. “Nhận tài khoản có lợi, thứ nhất là khi đến lương mình cần tiền ra cây ATM rút chứ không vội vàng đi nhận đúng ngày như ở Bưu điện lúc trước. Để tiền trong tài khoản lúc nào cần thì rút rất tiện lợi. Đầu tháng mùng 3 đến mùng 4 đã có tiền trong tài khoản rồi, còn nhận tiền mặt ở Bưu điện nhận một lần mà đi từ nhà đến Bưu điện xa, tầm 3 cây số, người lớn tuổi đi lại khó khăn”.

Hướng dẫn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chuyển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Nhiều người dân ở thành phố Đà Nẵng đến làm thủ tục nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM. Theo ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, ở địa phương, phần lớn đối tượng thụ hưởng là người cao tuổi, người neo đơn khuyết tật nặng nên việc đi lại gặp khó khăn trở ngại. Nhiều trường hợp không có người thân để thực hiện thủ tục ủy quyền mở và sử dụng tài khoản.

Ông Nguyễn Dũng cho biết, xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai các phiên giao dịch lưu động tại nhà văn hóa các thôn xã trung tâm để hỗ trợ mở tài khoản tại chỗ, nhằm nâng cao tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt trong thời gian tới. "Hiện trên địa bàn xã có 1.682 đối tượng chi trả người có công, bảo trợ xã hội có 3.215 đối tượng. Trong thời gian vừa qua xã cũng cố gắng nhưng đạt hiệu quả cao chỉ có đối tượng bảo trợ xã hội đạt gần 50%, còn đối tượng người có công mới đạt tỷ lệ trên 38%. Thời gian đến, xã Thu Bồn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến các đối tượng, đặc biệt là đi từng ngõ, gõ từng nhà, nâng cao tỷ lệ này lên để đảm bảo chi trả không dùng tiền mặt”.

Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng hỗ trợ mở tài khoản cho người hưởng lương hưu chưa có tài khoản.

Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng đã và đang phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, bưu điện tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chi trả, thanh toán các dịch vụ an sinh xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 100.000 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Đến nay có hơn 82.000 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản, chiếm 78,5% tổng số người hưởng.

Ông Trần Đình Hải, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: “UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản phát triển thanh toàn không dùng tiền mặt đến từng UBND xã, phường, phấn đấu hết năm 2026 đạt trên 83% tỷ lệ người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua thanh toán không dùng tiền mặt. Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức các hội nghị về công tác thanh toán không dùng tiền mặt để các cụ hưu trí cũng như người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đăng ký qua tài khoản cá nhân để thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu đạt mục tiêu được giao”.