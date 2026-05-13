Bảo hiểm xã hội tự nguyện, mở rộng “lưới an sinh” cho lao động phi chính thức

Hưởng ứng Tháng cao điểm về vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng cử cán bộ, nhân viên đến các chợ, khu dân cư, người dân các bản làng vùng sâu, vùng xa tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ông Lê Chân Phương, ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng từng làm việc một công ty tư nhân (tỉnh Quảng Nam cũ), vì sức khỏe nên xin nghỉ. Ông Phương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gần 17 năm nhưng chưa đủ để hưởng lương hưu trí. Sau khi tìm hiểu, ông Phương tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức hơn 1 triệu đồng/tháng để có lương hưu khi về già. Ông Lê Chân Phương dự định sẽ tăng dần mức đóng, để sau này được hưởng lương hưu cao hơn.

“Tôi chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm nên bây giờ đóng thêm để sau này có lương hưu, có thu nhập ổn định hưởng lúc tuổi già khi không lao động được nữa. Đây là chính sách nhân văn”.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tự nguyện đến tiểu thương các chợ.

Ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Bảo hiểm cơ sở Thạnh Mỹ - Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị quản lý 6 xã (thuộc huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), trong đó có 3 xã biên giới.

Hưởng ứng Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; đặc biệt là những điểm mới của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2024, Luật Việc làm năm 2025, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế.

Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng phát động ra quân bảo hiểm toàn dân.

Theo ông Nguyễn Văn Anh, thông qua việc phát huy tối đa vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín tại cơ sở, đơn vị tập trung giải thích cho người dân lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

“Mặc dù đời sống người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng qua tuyên truyền vận động đến tận thôn, tổ dân phố nên người dân quan tâm đến chính sách này. Chính phủ hỗ trợ, địa phương có hỗ trợ thêm một phần được người dân hưởng ứng. Tiếp tục phối hợp với tổ chức dịch vụ thu, định kỳ hàng tháng tổ chức hội nghị truyền thông đến tận thôn, bản, lựa chọn những người có tiềm năng tham gia”.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với ngư dân.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục được mở rộng với nhiều điểm mới nhân văn hơn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thụ hưởng chính sách an sinh bền vững.

Cụ thể, như giảm thời gian đóng để hưởng hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, tạo cơ hội cho nhiều người lớn tuổi, người tham gia muộn vẫn có thể đủ điều kiện hưởng lương hưu thay vì nhận Bảo hiểm xã hội một lần. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện sẽ nhận trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho một cháu sinh ra. Luật mới đã tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Cụ thể, người thuộc hộ nghèo, cư trú tại xã đảo hoặc đặc khu được hỗ trợ 50%, hộ cận nghèo được 40%, người dân tộc thiểu số được 30% và các đối tượng còn lại được hỗ trợ 20%.

Cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Trong Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng và các cơ sở tăng cường tiếp cận nhóm lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh, những đối tượng còn nhiều khoảng trống an sinh nhưng cũng nhóm dễ bị tổn thương khi không còn khả năng lao động.

Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng vận động hơn 61.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt tỷ lệ 80,15% kế hoạch, tăng 60,37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đến đồng bào miền núi.

Ông Văn Phú Long, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền đến người dân, người lao động hiểu thêm và vững tin đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình được chăm sóc bảo hiểm y tế, được chăm sóc an sinh khi về già thông qua lương hưu, các loại trợ cấp như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để đảm bảo tuổi già. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi tuyên truyền thông qua tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào dân tộc thiểu số ngoài sự chăm sóc của Đảng và Nhà nước thì kênh chăm sóc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng rất quan trọng”.