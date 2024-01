Tiếp tục điều tra vụ 600 học sinh ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang

Trước đó, trưa 17/11/2022, trường iSchool Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức ăn bán trú với các món cơm gà, gỏi gà, cánh gà chiên, súp canh gà... Sau bữa trưa, hơn 600 học sinh, giáo viên của trường này bị ngộ độc với tình trạng đau bụng, tiêu chảy, sốt, phải nhập viện, trong đó một học sinh 6 tuổi bị tử vong.

Công an làm việc với lãnh đạo Trường iSchool Nha Trang sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Kết quả điều tra của Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác định, trong cánh gà chiên và nước mắm có nhiều vi khuẩn độc hại. Tỷ lệ người ăn món cánh gà chiên bị ngộ độc thực phẩm lên đến hơn 94%. Vì vậy, món cánh gà là nguyên nhân chính gây ngộ độc, phần cánh gà được đông lạnh nhưng chưa rã đông hoàn toàn đã chế biến món ăn.

Vụ việc được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận điều tra, sau đó khởi tố vụ án. Ngày 23/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường iSchool Nha Trang. Đến nay, sau hơn 1 năm, vụ án này vẫn được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bữa ăn trưa ngày 17/11/2022 của học sinh trường iSchool Nha Trang

Thiếu tá Đỗ Bảo Liêm, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường iSchool Nha Trang, vụ án này đã được khởi tố. Kết quả điều tra hiện nay, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục phối hợp các chuyên môn để xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức. Cũng như xác định rõ tính chất, mức độ và tài liệu chứng cứ đối với vụ án này. Trong thời gian sớm nhất, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ sớm thông tin kết quả điều tra cụ thể".