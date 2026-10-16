English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm đầu ra cho hàng loạt trụ sở dôi dư ở phường Bình Phước (Đồng Nai)

Thứ Sáu, 18:02, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm sửa dụng nguồn lực tài sản công và tránh lãng phí sau sáp nhập, phường Bình Phước (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ), TP. Đồng Nai đang tích cực mời gọi doanh nghiệp rót vốn khai thác trụ sở dôi dư nằm tại các vị trí đắc địa.

Ngày 16/10, UBND phường Bình Phước, TP. Đồng Nai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2026.

tim dau ra cho hang loat tru so doi du o phuong binh phuoc Dong nai hinh anh 1
Lãnh đạo phường Bình Phước giới thiệu các khu đất công cần tìm nhà đầu tư (ảnh: Thiên Lý)

Là địa phương tiếp quản khu hành chính công của tỉnh Bình Phước (cũ), phường Bình Phước được giao quản lý nhiều công trình, trụ sở công sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập với TP. Đồng Nai.

Bên cạnh một số công trình lớn như Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước cũ... đã được chuyển đổi làm nơi làm việc cho hệ thống chính trị địa phương, hiện vẫn còn hàng loạt trụ sở của các sở, ngành cũ (Sở Công thương, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước cũ, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước …) nằm trải dài trên các trục đường huyết mạch như Quốc lộ 14, Hùng Vương, Phú Riềng Đỏ… trong tình trạng "đóng cửa cài then".

tim dau ra cho hang loat tru so doi du o phuong binh phuoc Dong nai hinh anh 2
Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ đang nằm trên địa bàn phường Bình Phước (ảnh: Thiên Lý)

Thực trạng các trụ sở bỏ trống đứng trước nguy cơ xuống cấp, lãng phí tài sản Nhà nước đã khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Giải tỏa lo lắng này, ngay sau khi tiếp nhận, phường Bình Phước đã rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm cơ sở để quản lý nghiêm ngặt. Trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục, phường bố trí lực lượng bảo vệ, duy trì điện nước, phòng cháy chữa cháy, kiểm tra định kỳ để bảo đảm an toàn, không để hư hỏng hay thất thoát.

tim dau ra cho hang loat tru so doi du o phuong binh phuoc Dong nai hinh anh 3
Trụ sở Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Phước cũ (ảnh: Thiên Lý)

Về phương án lâu dài, phường ưu tiên chuyển đổi các trụ sở đủ điều kiện sang cho cơ sở giáo dục, hoạt động sự nghiệp công lập.

Đối với các trụ sở còn lại, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp lập phương án cho thuê công khai, minh bạch. Từ đó, vừa "đánh thức" các khu đất vàng, vừa tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Đến nay, 31/31 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đã chính thức được phê duyệt đơn giá cho thuê.

tim dau ra cho hang loat tru so doi du o phuong binh phuoc Dong nai hinh anh 4
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND phường với nhà đầu tư (ảnh: Thiên Lý)

Bên cạnh các trụ sở công, phường Bình Phước cũng giới thiệu danh mục hàng loạt quỹ "đất vàng" tiềm năng đang thu hút nhà đầu tư như: Khu dân cư hồ điều hòa Tân Thiện (31,56 ha); Khu đô thị phía Đông Tân Thiện (46 ha); Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Xuân (34,48 ha); Khu dân cư Tiến Hưng 1 (63,59 ha); Công viên cảnh quan - dịch vụ ven hồ Suối Cam (20 ha); Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng (184 ha)...

tim dau ra cho hang loat tru so doi du o phuong binh phuoc Dong nai hinh anh 5
Lãnh đạo phường tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn phường (ảnh: Thiên Lý)

Tại hội nghị, lãnh đạo phường mong muốn thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư vào các khu đất công, trụ sở dôi dư. Lãnh đạo phường Bình Phước khẳng định chính quyền địa phương luôn cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục để các nhà đầu tư yên tâm rót vốn.

Địa phương đã trực tiếp đối thoại, nắm bắt những mong muốn của doanh nghiệp khi đầu tư tại phường Bình Phước. 

Dịp này, phường đã tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư trên địa bàn phường.

z7601775948900_2de39c0a1e040c795d7fe0edd84225fc.jpg

22 trụ sở dôi dư ở Bình Phước (cũ) sẽ được sử dụng ra sao?

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng hàng loạt trụ sở cơ quan cũ tại khu vực phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước) bị bỏ trống gây lãng phí, UBND phường Bình Phước cho biết, đã xây dựng phương án đưa các tài sản này vào sử dụng.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trụ sở dôi dư ở Hà Nội: Không để lãng phí, cần sớm đưa vào sử dụng
Trụ sở dôi dư ở Hà Nội: Không để lãng phí, cần sớm đưa vào sử dụng

VOV.VN - Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP. Hà Nội có nhiều trụ sở làm việc dôi dư và hiện chưa chuyển đổi công năng sử dụng. TP. Hà Nội đang quyết tâm khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Trụ sở dôi dư ở Hà Nội: Không để lãng phí, cần sớm đưa vào sử dụng

Trụ sở dôi dư ở Hà Nội: Không để lãng phí, cần sớm đưa vào sử dụng

VOV.VN - Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP. Hà Nội có nhiều trụ sở làm việc dôi dư và hiện chưa chuyển đổi công năng sử dụng. TP. Hà Nội đang quyết tâm khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

22 trụ sở dôi dư ở Bình Phước (cũ) sẽ được sử dụng ra sao?
22 trụ sở dôi dư ở Bình Phước (cũ) sẽ được sử dụng ra sao?

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng hàng loạt trụ sở cơ quan cũ tại khu vực phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước) bị bỏ trống gây lãng phí, UBND phường Bình Phước cho biết, đã xây dựng phương án đưa các tài sản này vào sử dụng.

22 trụ sở dôi dư ở Bình Phước (cũ) sẽ được sử dụng ra sao?

22 trụ sở dôi dư ở Bình Phước (cũ) sẽ được sử dụng ra sao?

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng hàng loạt trụ sở cơ quan cũ tại khu vực phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước) bị bỏ trống gây lãng phí, UBND phường Bình Phước cho biết, đã xây dựng phương án đưa các tài sản này vào sử dụng.

Quảng Bình: Rà soát, xử lý trụ sở công dôi dư, không sử dụng
Quảng Bình: Rà soát, xử lý trụ sở công dôi dư, không sử dụng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình đang yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Tài chính rà soát, lập phương án xử lý trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả.

Quảng Bình: Rà soát, xử lý trụ sở công dôi dư, không sử dụng

Quảng Bình: Rà soát, xử lý trụ sở công dôi dư, không sử dụng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình đang yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Tài chính rà soát, lập phương án xử lý trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục