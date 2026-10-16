Tìm đầu ra cho hàng loạt trụ sở dôi dư ở phường Bình Phước (Đồng Nai)

Ngày 16/10, UBND phường Bình Phước, TP. Đồng Nai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2026.

Lãnh đạo phường Bình Phước giới thiệu các khu đất công cần tìm nhà đầu tư (ảnh: Thiên Lý)

Là địa phương tiếp quản khu hành chính công của tỉnh Bình Phước (cũ), phường Bình Phước được giao quản lý nhiều công trình, trụ sở công sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập với TP. Đồng Nai.

Bên cạnh một số công trình lớn như Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước cũ... đã được chuyển đổi làm nơi làm việc cho hệ thống chính trị địa phương, hiện vẫn còn hàng loạt trụ sở của các sở, ngành cũ (Sở Công thương, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước cũ, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước …) nằm trải dài trên các trục đường huyết mạch như Quốc lộ 14, Hùng Vương, Phú Riềng Đỏ… trong tình trạng "đóng cửa cài then".

Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ đang nằm trên địa bàn phường Bình Phước (ảnh: Thiên Lý)

Thực trạng các trụ sở bỏ trống đứng trước nguy cơ xuống cấp, lãng phí tài sản Nhà nước đã khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Giải tỏa lo lắng này, ngay sau khi tiếp nhận, phường Bình Phước đã rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm cơ sở để quản lý nghiêm ngặt. Trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục, phường bố trí lực lượng bảo vệ, duy trì điện nước, phòng cháy chữa cháy, kiểm tra định kỳ để bảo đảm an toàn, không để hư hỏng hay thất thoát.

Trụ sở Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Phước cũ (ảnh: Thiên Lý)

Về phương án lâu dài, phường ưu tiên chuyển đổi các trụ sở đủ điều kiện sang cho cơ sở giáo dục, hoạt động sự nghiệp công lập.

Đối với các trụ sở còn lại, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp lập phương án cho thuê công khai, minh bạch. Từ đó, vừa "đánh thức" các khu đất vàng, vừa tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Đến nay, 31/31 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đã chính thức được phê duyệt đơn giá cho thuê.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND phường với nhà đầu tư (ảnh: Thiên Lý)

Bên cạnh các trụ sở công, phường Bình Phước cũng giới thiệu danh mục hàng loạt quỹ "đất vàng" tiềm năng đang thu hút nhà đầu tư như: Khu dân cư hồ điều hòa Tân Thiện (31,56 ha); Khu đô thị phía Đông Tân Thiện (46 ha); Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Xuân (34,48 ha); Khu dân cư Tiến Hưng 1 (63,59 ha); Công viên cảnh quan - dịch vụ ven hồ Suối Cam (20 ha); Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng (184 ha)...

Lãnh đạo phường tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn phường (ảnh: Thiên Lý)

Tại hội nghị, lãnh đạo phường mong muốn thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư vào các khu đất công, trụ sở dôi dư. Lãnh đạo phường Bình Phước khẳng định chính quyền địa phương luôn cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục để các nhà đầu tư yên tâm rót vốn.

Địa phương đã trực tiếp đối thoại, nắm bắt những mong muốn của doanh nghiệp khi đầu tư tại phường Bình Phước.

Dịp này, phường đã tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư trên địa bàn phường.