Tìm được người lái xe máy tông bé gái nguy kịch rồi bỏ chạy

Trước đó, vào cuối chiều ngày (6/4), trên Tỉnh lộ 10, địa bàn xã Dray Bhang, huyện Cư Kuin xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi một xe máy do một nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển chạy tốc độ cao hướng huyện Krông Ana về Krông Pắk.

Y Hân cùng chiếc xe máy tang vật tông cháu Trúc trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Khi xe chạy đến thôn Lô 13, xã Dray Bhang, thì bất ngờ tông trúng xe đạp điện do cháu Nguyễn Thị Trúc, 13 tuổi, trú thôn Lô 13, xã Dray Bhang điều khiển, lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh và bất ngờ khiến cháu Trúc ngã văng khỏi xe đạp điện xuống đường bị thương nặng và người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Về phần người điều khiển xe máy, sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, xác minh Công an huyện Cư Kuin đã trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh và xác định Y Hân Êban, 22 tuổi, trú xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk là người gây ra vụ tai nạn cho cháu Trúc. Y Hân sau đó được triệu tập đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, người này khai nhận, vào trưa cùng ngày sau khi uống rượu tại nhà người thân thì điều khiển xe máy về nhà với tốc độ cao và trên đường đi đã gây tai nạn cho cháu Trúc.

Công an huyện Cư Kuin đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý Y Hân theo quy định của pháp luật./.