Tìm giải pháp phát triển nhà ở bao trùm, thích ứng biến đổi khí hậu

Nhà ở bao trùm không chỉ đơn thuần là nơi cư trú mà còn là điều kiện bảo đảm an sinh xã hội, giúp mọi người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và các nhóm dễ bị tổn thương, được tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả, gắn với các dịch vụ hạ tầng và cơ hội phát triển sinh kế. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc phát triển các mô hình nhà ở bao trùm đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Những năm gần đây, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp và thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Đến nay, hơn 334.000 căn nhà đã được xây mới hoặc sửa chữa với gần 50.000 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho rằng, những thách thức về nhà ở hiện nay đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, liên ngành và sự tham gia của nhiều chủ thể. Không một cơ quan hay tổ chức nào có thể tự mình giải quyết hiệu quả các vấn đề này. Chỉ thông qua hợp tác, chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực và tăng cường đối tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân, các tổ chức quốc tế và cộng đồng, chúng ta mới có thể xây dựng được những giải pháp nhà ở thực sự bao trùm, bền vững và thích ứng với tương lai.

Bà Liz Satow, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương Tổ chức Habitat for Humanity phát biểu

Theo bà Liz Satow, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương Tổ chức Habitat for Humanity, việc bảo đảm nhà ở an toàn cho người dân không chỉ dừng lại ở xây dựng nhà mới mà cần tạo dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, từ đất đai, tài chính đến khả năng tiếp cận vật liệu xây dựng để mọi gia đình có cơ hội ổn định cuộc sống và phát triển bền vững. “Chúng tôi tin rằng, nhà ở không chỉ đơn thuần là nơi trú ẩn, mà là một hệ thống. Các gia đình có thể tổ chức, tiết kiệm và đầu tư, nhưng nếu quyền sở hữu đất đai không an toàn, tài chính không phù hợp, hoặc vật liệu xây dựng khó tiếp cận, thì tiến bộ vẫn còn mong manh. Giai đoạn tiến bộ tiếp theo không chỉ phải tập trung vào việc xây dựng nhà cửa, mà còn phải củng cố các hệ thống giúp mọi người đều có thể sở hữu những ngôi nhà đó”, bà Liz Satow nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, nhà ở không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là nền tảng của phát triển xã hội và là một chỉ số phản ánh chất lượng quản trị đô thị, mức độ phát triển bao trùm của địa phương. Thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo và các nhóm yếu thế. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh, cùng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn đang đặt ra nhiều thách thức đối với người lao động thu nhập thấp, công nhân, người nhập cư và các nhóm dễ bị tổn thương.

Để giải quyết bài toán nhà ở bao trùm, lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ngành tập trung nghiên cứu cơ chế phát triển mạnh mô hình nhà ở cho thuê, nhất là nhà chung cư cho thuê tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; đa dạng hóa các nguồn vốn tín dụng, tranh thủ các nguồn lực quốc tế; đồng thời phát triển các mô hình nhà ở an toàn trước thiên tai, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. “Một thành phố thực sự đáng sống là thành phố mà mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các điều kiện sống cơ bản, trong đó có nhà ở an toàn, phù hợp và bền vững; đồng thời được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng và bình đẳng. Đó cũng chính là tinh thần của phát triển bao trùm mà Đà Nẵng đang kiên trì theo đuổi trong quá trình xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực, đô thị sinh thái, hiện đại và có khả năng thích ứng cao trước các thách thức của tương lai”.

Mô hình nhà ở an toàn và bao trùm tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách nhà ở và triển khai các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Các khuyến nghị và kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện chính sách, mở rộng các mô hình nhà ở bền vững, phù hợp với người thu nhập thấp và các nhóm dễ bị tổn thương trong tương lai.