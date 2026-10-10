Tìm người đánh rơi 26,8 triệu đồng tại Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngày 10/10, Công an phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thông báo tìm chủ nhân số tiền 26,8 triệu đồng do một người dân nhặt được trên đường. Trước đó, khoảng 6h ngày 6/10, bà Nguyễn Thị Trinh (63 tuổi, trú tại địa phương) đi tập thể dục trên đường Yên Thế, phường 2 Bảo Lộc thì phát hiện một cọc tiền bị đánh rơi.

Đường Yên Thế, phường 2 Bảo Lộc - nơi bà Nguyễn Thị Trinh nhặt được cọc tiền.

Ngay sau đó, bà Trinh mang toàn bộ số tiền đến Công an phường 2 Bảo Lộc trình báo, giao nộp để xác minh, tìm người đánh mất. Qua kiểm đếm, cơ quan công an xác định số tiền gồm 134 tờ mệnh giá 200.000 đồng, tổng cộng 26,8 triệu đồng.

Công an phường 2 Bảo Lộc đã phối hợp với Tổ dân phố 7 đăng thông báo tìm chủ nhân số tiền trên nhóm Zalo của tổ dân phố. Tuy nhiên, đến ngày 10/10 vẫn chưa có người liên hệ nhận lại.

Cơ quan công an đề nghị người đánh rơi số tiền trên chủ động liên hệ Công an phường 2 Bảo Lộc, cung cấp thông tin để được xác minh và nhận lại tài sản theo quy định.