Tìm người thân bé trai 5 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Tây Ninh

Ngày 26/5, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm thời tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé trai bị bỏ rơi (Ảnh: TTBTXH tỉnh Tây Ninh cung cấp)

Trước đó, cháu bé đã được UBND xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ) làm các thủ tục bàn giao cho Trung tâm vào ngày 22/4/2026.

Bé trai khoảng 5 ngày tuổi, cân nặng 3,4 kg. Tình trạng sức khỏe của bé khi tiếp nhận có da niêm mạc hồng hào, chưa cắt dây rốn. Đến thời điểm này, Trung tâm vẫn chưa có thông tin xác định được cha mẹ đẻ cũng như thân nhân của bé. Cháu bé đang được các nhân viên y tế và bảo mẫu tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe trong điều kiện tốt nhất.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo: Thông tin liên quan đến cháu bé, xin vui lòng liên hệ địa chỉ: Hẻm 37, đường 786, khu phố Thanh Thuận, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: 093.8244.840 (gặp bà Nguyễn Ngọc Thảo) để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày phát đi thông báo này, nếu không có người thân đến nhận lại cháu bé, Trung tâm sẽ tiến hành làm các thủ tục tiếp nhận chính thức, lập hồ sơ nuôi dưỡng hoặc các thủ tục pháp lý liên quan cho trẻ theo đúng quy định hiện hành.