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Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

Thứ Tư, 09:48, 01/07/2026
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VOV.VN - Trong quá trình tìm kiếm tại khu vực vườn nhà một hộ dân ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị phục vụ công tác xác định danh tính.

Trước đó, trong quá trình đào móng xây dựng nhà ở, ông Nguyễn Đức Nhã, ở thôn Quật Xá, xã Cam Lộ phát hiện dấu vết nghi là nơi chôn cất bộ đội và báo cho cơ quan quân sự. Tiếp nhận thông tin, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 nhanh chóng tổ chức khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

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Hiện trường nơi tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Qua quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ nằm trong hầm chiến đấu ở độ sâu khoảng 0,8 đến 1m Do thời gian đã lâu, các phần xương hầu hết bị phân hủy, vỡ vụn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được nhiều di vật như tăng lót hầm, cúc áo quân phục, dép cao su, cặp da, hộp dầu lau súng, vỏ đạn AK và dây thông tin. Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ việc xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Chiều 30/6, đoàn công tác Sư đoàn 968 do Đại tá Nguyễn Chính Triều, Phó Chính ủy Sư đoàn làm trưởng đoàn 968- Quân khu 4 đã đến kiểm tra hiện trường. Đoàn công tác biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng, tổ chức tìm kiếm khoa học và đạt kết quả tích cực.

tim thay hai cot liet si cung nhieu di vat trong ham chien dau o quang tri hinh anh 2
Hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, hương khói tại hội trường thôn Quật Xá, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Hiện, hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 bảo quản trang nghiêm tại hội trường thôn Quật Xá, xã Cam Lộ.

Chỉ huy Sư đoàn 968 yêu cầu đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, thu thập, xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xác minh các nguồn tin, sớm xác định danh tính liệt sĩ và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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