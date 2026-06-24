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Xuyên đêm dập lửa cứu rừng phòng hộ ở Quảng Trị

Thứ Tư, 10:08, 24/06/2026
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VOV.VN - Từ chiều tối qua (24/6), hơn 500 người tiếp tục bám hiện trường, xuyên đêm khống chế các điểm cháy tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc các xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào khoảng 11 giờ ngày 23/6, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc địa bàn các xã Triệu Cơ và Vĩnh Định. Ngay sau khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, Biên phòng, Kiểm lâm, Cảnh sát biển cùng người dân tham gia chữa cháy.

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Nhiều đám cháy âm ỉ bùng phát trong đêm

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, thực bì dày và gió mạnh nên sau nhiều lần được khống chế, ngọn lửa vẫn bùng phát trở lại ở một số vị trí. Hơn 500 người phải thay phiên nhau ứng trực suốt đêm, phát đường băng cản lửa, dập các điểm cháy nhỏ và ngăn không cho lửa lan sang những diện tích rừng lân cận. Nhờ sự phối hợp khẩn trương của các lực lượng, đến khoảng 22h tối qua (23/6), đám cháy cơ bản được khoanh vùng, hạn chế nguy cơ lan rộng.

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Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng

Hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục có mặt tại hiện trường để xử lý triệt để các điểm cháy âm ỉ, đồng thời thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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