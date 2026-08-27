Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ lật xuồng tại đập Linh Nham

Khoảng 13h05 ngày 27/8, người dân phát hiện thi thể anh Dương Tiến V., sinh năm 2003, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 2km và đưa vào bờ. Đây là nạn nhân cuối cùng còn mất tích trong vụ lật xuồng xảy ra chiều 25/8.

Lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích

Trước đó, 4 người đàn ông cùng trú tại phường Linh Sơn đi trên một chiếc xuồng composite có gắn động cơ tại khu vực suối Linh Nham, gần cầu Linh Nham. Khi đến khu vực cửa xả nước của đập, chiếc xuồng bị lật và mắc kẹt. Cả 4 người bị dòng nước cuốn về phía hạ lưu; anh Dương Xuân H., sinh năm 1987, bơi được vào bờ và được đưa tới cơ sở y tế theo dõi sức khỏe. Ba người còn lại mất tích.

Lực lượng quân đội triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, các đơn vị cứu hộ, cứu nạn và Đội Phản ứng nhanh Thái Nguyên huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức tìm kiếm liên tục trong đêm 25/8 và mở rộng phạm vi về phía hạ lưu.

Đến 9h30 ngày 26/8, thi thể nạn nhân đầu tiên là anh Đ.B.L., sinh năm 1982, được tìm thấy tại một bụi tre, cách đập Linh Nham khoảng 100m. Khoảng 14h10 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai là anh Dương Văn B., sinh năm 1990, cách vị trí xuồng bị lật khoảng 50m.

Thi thể nạn nhân thứ 3 được phát hiện trưa 27/8

Việc tìm thấy nạn nhân cuối cùng vào trưa 27/8 đã kết thúc gần hai ngày tìm kiếm liên tục. Cả 3 người mất tích đều không qua khỏi.