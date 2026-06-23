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Tìm thấy thi thể bé trai tử vong khi tắm biển tại Hà Tĩnh

Thứ Ba, 21:04, 23/06/2026
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VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích, là con của người đàn ông được phát hiện tử vong trước đó tại bờ biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh.

Tối 23/6, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh phối hợp với các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. (SN 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm.

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Thi thể cháu Nguyễn Trọng T. được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 19h30 phút cùng ngày, thi thể cháu T. được phát hiện trên vùng biển thuộc xã Tiên Điền. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường để đưa nạn nhân vào bờ, hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 22/6, người dân phát hiện một thi thể nam giới dạt vào bờ biển Xuân Thành. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người tử vong là anh N.T.P. (SN 1972, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). 

Theo thông tin từ gia đình, anh P. đi tắm biển cùng con trai là cháu Nguyễn Trọng T. Tuy nhiên, sau khi phát hiện thi thể anh P., cháu T. vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã huy động 2 thuyền cá cùng 1 ca nô cứu hộ tổ chức rà soát trên biển. Đồng thời, một tổ công tác lưu động được bố trí dọc bờ biển để tìm kiếm cháu T.

Công an xã Tiên Điền đã bàn giao thi thể anh P. cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cháu Nguyễn Trọng T. cho đến khi phát hiện thi thể nạn nhân vào tối nay (23/6).

Bá Thăng/VOV.VN
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