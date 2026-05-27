Tìm thấy thi thể bé gái bị nước cuốn trôi ở Lâm Đồng

Chiều 27/5, Công an phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé Phan Thảo Nguyên (SN 2014), nạn nhân bị nước cuốn trôi trong đợt mưa lớn xảy ra hôm 24/5.

Thi thể bé gái được phát hiện vào khoảng 13h cùng ngày tại khu vực nước sâu của hồ Đan Kia, cách hiện trường gặp nạn ban đầu khoảng 6km. Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm pháp y và hoàn tất các thủ tục phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/5, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về con suối giáp ranh giữa tổ dân phố B’Nơr B và Đăng Gia Dết B (phường Langbiang - Đà Lạt) tạo dòng chảy xiết, nguy hiểm. Thời điểm này, bé Phan Thảo Nguyên đi gần khu vực suối và không may bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng triển khai tìm kiếm bé gái mất tích dọc khu vực suối và hồ Đan Kia sau nhiều ngày mưa lớn, nước chảy xiết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm trên diện rộng. Công an tỉnh Lâm Đồng điều động 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng công an, quân sự, dân phòng và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, do những ngày qua khu vực liên tục xảy ra mưa lớn, nước lũ đổ về mạnh, dòng chảy phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày nỗ lực, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân.