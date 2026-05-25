中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng: Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại nặng, một bé gái bị nước cuốn mất tích

Thứ Hai, 14:11, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy xảy ra tại nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày qua đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây trồng và khiến một bé gái bị nước cuốn mất tích.

Tại xã Cát Tiên 3, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên diện rộng trong đêm 24/5 làm tốc mái 8 căn nhà cùng 3 công trình phụ của người dân tại nhiều thôn. Hệ thống mái che và điện chiếu sáng của một trường học cũng bị đổ sập hoàn toàn. Đáng chú ý, hơn 37ha sầu riêng của người dân bị gãy đổ, bật gốc và rụng trái, mức độ thiệt hại khoảng 70% diện tích. Tổng thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra ước tính khoảng 8 tỉ đồng.

lam Dong mua lon, loc xoay gay thiet hai nang, mot be gai bi nuoc cuon mat tich hinh anh 1
Lốc xoáy trong đêm 24/5 làm tốc mái nhiều nhà dân tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 25/5, chính quyền xã Cát Tiên 3 huy động lực lượng công an, dân quân cùng các hội, đoàn thể hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

lam Dong mua lon, loc xoay gay thiet hai nang, mot be gai bi nuoc cuon mat tich hinh anh 2
Công tác tìm kiếm bé gái bị nước cuốn mất tích tại phường Lang Biang - Đà Lạt vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.

Trong khi đó, đến trưa 25/5, công tác tìm kiếm một bé gái bị nước cuốn mất tích tại phường Lang Biang - Đà Lạt vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.

lam Dong mua lon, loc xoay gay thiet hai nang, mot be gai bi nuoc cuon mat tich hinh anh 3
Hơn 37ha sầu riêng của người dân xã Cát Tiên 3 bị gãy đổ, bật gốc và rụng trái sau trận lốc xoáy kéo dài hơn 2 giờ.
lam Dong mua lon, loc xoay gay thiet hai nang, mot be gai bi nuoc cuon mat tich hinh anh 4
Chính quyền địa phương và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/5, mưa lớn khiến nước suối dâng cao, cuốn trôi một bé gái 12 tuổi ở tổ dân phố Bon Nơr B, phường Lang Biang - Đà Lạt. Ngay sau khi nhận được tin báo, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

mua_lon_2.jpg

Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại tại Điện Biên

VOV.VN - Khoảng 14h30 chiều nay (7/5), mưa lớn kèm giông lốc tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gây thiệt hại nhà ở, tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: Lâm Đồng giông lốc mất tích thiệt hại hoa màu nhà cửa khắc phục hậu quả thiên tai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ
Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

VOV.VN - Lúc 6h30 phút sáng 4/5, một tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị giông lốc đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, rất may cả 2 thuyền viên đã kịp thoát nạn bơi vào bờ an toàn.

Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

VOV.VN - Lúc 6h30 phút sáng 4/5, một tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị giông lốc đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, rất may cả 2 thuyền viên đã kịp thoát nạn bơi vào bờ an toàn.

Mưa lớn kèm giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Tủa Thàng, Na Sang, tỉnh Điện Biên
Mưa lớn kèm giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Tủa Thàng, Na Sang, tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại một số xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên những ngày qua đã gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và điểm trường, với tổng thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Mưa lớn kèm giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Tủa Thàng, Na Sang, tỉnh Điện Biên

Mưa lớn kèm giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Tủa Thàng, Na Sang, tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại một số xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên những ngày qua đã gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và điểm trường, với tổng thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Gần 700 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông, lốc xoáy ở Thái Nguyên
Gần 700 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông, lốc xoáy ở Thái Nguyên

VOV.VN - Trong ngày 29 và sáng 30/3/2026, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa giông kèm gió lốc mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, làm một người bị thương.

Gần 700 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông, lốc xoáy ở Thái Nguyên

Gần 700 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông, lốc xoáy ở Thái Nguyên

VOV.VN - Trong ngày 29 và sáng 30/3/2026, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa giông kèm gió lốc mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, làm một người bị thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục