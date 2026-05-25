Lâm Đồng: Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại nặng, một bé gái bị nước cuốn mất tích

Tại xã Cát Tiên 3, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên diện rộng trong đêm 24/5 làm tốc mái 8 căn nhà cùng 3 công trình phụ của người dân tại nhiều thôn. Hệ thống mái che và điện chiếu sáng của một trường học cũng bị đổ sập hoàn toàn. Đáng chú ý, hơn 37ha sầu riêng của người dân bị gãy đổ, bật gốc và rụng trái, mức độ thiệt hại khoảng 70% diện tích. Tổng thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra ước tính khoảng 8 tỉ đồng.

Sáng 25/5, chính quyền xã Cát Tiên 3 huy động lực lượng công an, dân quân cùng các hội, đoàn thể hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, đến trưa 25/5, công tác tìm kiếm một bé gái bị nước cuốn mất tích tại phường Lang Biang - Đà Lạt vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/5, mưa lớn khiến nước suối dâng cao, cuốn trôi một bé gái 12 tuổi ở tổ dân phố Bon Nơr B, phường Lang Biang - Đà Lạt. Ngay sau khi nhận được tin báo, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.