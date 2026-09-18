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Tìm thấy thi thể nam sinh tại cống cầu Mỏ, gần nơi mất tích ở Phố Viên, Hà Nội

Thứ Sáu, 12:15, 18/09/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 11h35 ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh mất tích ra sông Nhuệ.

Theo thông tin từ hiện trường, vào khoảng 11h35 hôm nay (18/9), lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Đáng chú ý, vị trí tìm thấy thi thể là nơi thoát nước từ khu vực xảy ra sự việc ra sông Nhuệ. 

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Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó ít phút, vào khoảng 11h15 ngày 18/9, thợ lặn thông báo tìm thấy một mũ bảo hiểm được cho là của nam sinh mất tích trong cống thoát nước, cách khu vực xảy ra sự việc hơn 100m. Theo các thợ lặn, chiếc mũ bảo hiểm nổi trong đường ống cống. Thông tin này khiến công tác tìm kiếm được mở rộng về phía khu vực thoát nước ra sông Nhuệ.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, mang biển số 18F5-55xx, nằm gần miệng cống thoát nước ở cuối đường Phố Viên, hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Thời điểm này, khu vực xung quanh đang ngập nước do mưa lớn và khá vắng người.

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Xe của nam sinh được phát hiện trước đó 1 ngày tại miệng cống thoát nước

Qua xác minh ban đầu, chiếc xe được đăng ký tên ông N.Đ.S., quê Ninh Bình. Ông N.Đ.S. đã qua đời năm 2024. Sau đó, gia đình để con trai là S. sử dụng chiếc xe trong thời gian học tập tại Hà Nội.

Từ những thông tin trên, lực lượng chức năng và gia đình nghi ngờ chiếc xe có liên quan đến nam sinh đang mất liên lạc. Tuy nhiên, mối liên hệ cụ thể giữa chiếc xe và việc nam sinh mất liên lạc vẫn đang được xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Ngạc cùng các đơn vị chức năng đã triển khai tìm kiếm tại khu vực phát hiện chiếc xe. Tối 17/9, công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng các thợ lặn chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường.

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Người nhái lặn xuống cống tìm nam sinh

Đến khoảng 0h ngày 18/9, hai thợ lặn sử dụng bình oxy chuyên nghiệp xuống khu vực cống thoát nước để tìm kiếm nhưng chưa phát hiện nam sinh. Đến sáng 18/9, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, rà soát các khu vực liên quan.

Theo người thân, tối 16/9, S. vẫn trò chuyện với mẹ. Sáng 17/9, nam sinh rời nhà để đi học, sau đó gia đình không thể liên lạc. Khi nhận được thông tin về chiếc xe được phát hiện gần cống thoát nước, gia đình nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm.

Đại diện Trường Đại học Mỏ - Địa chất xác nhận S. là sinh viên năm nhất của trường. Nhà trường đã cử đại diện phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, tìm kiếm.

Văn Ngân/VOV.VN
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