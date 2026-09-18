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Tìm kiếm một sinh viên nghi mất tích tại khu vực ngập sâu ở Hà Nội

Thứ Sáu, 09:52, 18/09/2026
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VOV.VN - Một nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất được gia đình trình báo mất liên lạc sau khi rời nhà vào sáng 17/9.

Tại đường Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy được cho là của nam sinh nằm gần miệng cống. Hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Nam sinh viên mất liên lạc, phát hiện xe máy gần cống

Ngày 18/9, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm và xác minh thông tin liên quan đến trường hợp N.Đ.S. (sinh năm 2008), sinh viên năm nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, được gia đình cho biết mất liên lạc từ sáng 17/9.

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Xe máy được phát hiện tại miệng cống thoát nước

Theo lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc, cơ quan công an đang xác minh vụ việc. Hiện chưa có kết luận về việc nam sinh gặp sự cố gì hoặc có phải đã bị nước cuốn hay không. Lý do, tại hiện trường mới ghi nhận chiếc xe máy nằm gần khu vực miệng cống; cơ quan chức năng chưa có kết luận về nguyên nhân khiến nam sinh mất liên lạc. Do đó, thông tin cho rằng nam sinh bị nước cuốn xuống cống hiện chưa thể khẳng định.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, mang biển số 18F5-55xx, nằm tại khu vực gần miệng cống thoát nước ở cuối đường Phố Viên, hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Thời điểm này, khu vực xung quanh đang ngập nước do mưa lớn và khá vắng người.

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Lực lượng chức năng vừa xác minh và tìm kiếm tại khu vực phát hiện xe máy

Qua xác minh ban đầu, chiếc xe được đăng ký tên ông N.Đ.S., quê Ninh Bình. Ông N.Đ.S. đã qua đời năm 2024 và sau đó gia đình để con trai là S. sử dụng chiếc xe khi học tập tại Hà Nội. Từ thông tin trên, lực lượng chức năng và gia đình nghi ngờ chiếc xe có liên quan đến nam sinh đang mất liên lạc. Tuy nhiên, mối liên hệ cụ thể giữa chiếc xe và việc nam sinh mất liên lạc vẫn đang được xác minh.

Huy động lực lượng tìm kiếm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Ngạc cùng các đơn vị chức năng đã triển khai tìm kiếm tại khu vực phát hiện chiếc xe. Tối 17/9, công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng thợ lặn chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường.

Đến khoảng 0h ngày 18/9, hai thợ lặn sử dụng bình oxy chuyên nghiệp đã xuống khu vực cống thoát nước để tìm kiếm nhưng chưa phát hiện nam sinh. Đến sáng 18/9, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm và rà soát các khu vực liên quan.

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Lực lượng chức năng phong toả khu vực miếng cống

Theo người thân, tối 16/9, S. vẫn trò chuyện với mẹ. Sáng 17/9, nam sinh rời nhà để đi học, sau đó gia đình không thể liên lạc. Khi nhận được thông tin về chiếc xe được phát hiện gần cống thoát nước, gia đình đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp tìm kiếm.

Đại diện Trường Đại học Mỏ - Địa chất xác nhận S. là sinh viên năm nhất của trường. Nhà trường đã cử đại diện phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng trong quá trình xác minh và tìm kiếm.

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Lâm Đồng di dời 78 hộ dân ở xã Quảng Sơn ra khỏi khu vực sạt trượt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua khiến quả đồi tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều vết sụt lún, sạt trượt đe doạ an toàn tính mạng người dân. Đến ngày 18/9 đã có 78 hộ với khoảng 450 nhân khẩu được chính quyền và lực lượng chức năng di chuyển đến nơi an toàn.

Văn Ngân/VOV.VN
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