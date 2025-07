Báo động đỏ về nguồn máu dự trữ cứu người khan hiếm tại ĐBSCL

Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết nguồn máu dự trữ cứu người đang dần cạn kiệt, hiện lượng máu tiếp nhận tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ chỉ đạt khoảng 50% so với nhu cầu thực tế. Đồng thời, số người đăng ký hiến máu trong thời gian tới còn có xu hướng giảm mạnh.

Báo cáo từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, từ đầu tháng 4/2025 đến nay, lượng máu tiếp nhận tại khu vực ĐBSCL đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 60% so với số lượng đăng ký ban đầu. Cụ thể, trước đây trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 600 đến 700 đơn vị máu, nhưng giờ số lượng máu tiếp nhận giảm hơn phân nửa, chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu máu trong điều trị và cấp cứu tại các bệnh viện khu vực ĐBSCL.

Từ đầu tháng 4/2025 đến nay, lượng máu tiếp nhận tại khu vực ĐBSCL đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 60% so với số lượng đăng ký ban đầu

BS CKII Phạm Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cho biết: “Tình hình nguồn máu hiện nay rất thiếu so với nhu cầu. Lý do là lịch tiếp nhận máu các nơi rất thấp, trong khi tình hình nhu cầu sử dụng máu của bệnh viện hầu như không đổi. Do đó thì chúng tôi cũng đã cố gắng tranh thủ tuyên truyền, vận động các nơi, kêu gọi tất cả người dân. Trong đó đặc biệt là đối tượng trong ngành y tế, cán bộ, viên chức các cơ quan tích cực tham gia hiến máu để đảm bảo có lượng máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong khu vực ĐBSCL”.

Được biết, lời kêu gọi hiến máu lần 1 từ bệnh viện đã phát đi khoảng 2 tuần trước và nhiều cơ quan, đơn vị, bệnh viện đã phát động toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên tham gia hiến máu trực tiếp tại Bệnh viện. Đồng thời, nhiều đơn vị xa trung tâm thành phố còn lên kế hoạch tuyên truyền, tổ chức hiến máu tại địa bàn.

Các địa phương tổ chức ngày hội hiến máu trên địa bàn sau lời kêu gọi

Anh Nguyễn Thành Lâm ngụ tại xã Thới Lai (thành phố Cần Thơ) bày tỏ, tình nguyện hiến máu thời điểm này chính là hành động rất cao đẹp: "Bản thân mình sức khỏe tốt, những giọt máu mình hiến dù không nhiều nhưng đôi lúc lại cần đến cho nhiều mảnh đời bất hạnh, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Tôi sẽ tiếp tục vận động thêm nhiều người xung quanh hưởng ứng việc hiến máu để giúp người".

Mặc dù lượng người đăng ký tham gia hiến máu có tăng, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ hiện nay. Trước tình hình thiếu máu trầm trọng có thể diễn ra, Sở Y tế TP Cần Thơ tiếp tục kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn cùng các tỉnh lân cận tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, chung tay khắc phục nguy cơ thiếu máu, góp phần cứu chữa người bệnh.

Trước tình trạng khan hiếm máu, lãnh đạo bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ cũng đề nghị các cơ sở chữa bệnh sử dụng máu hợp lý, an toàn hiệu quả trong điều trị tránh lãng phí nguồn máu quý giá. Bệnh viện tiếp nhận hiến máu 24/24h, bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật, ngày Lễ - Tết.

Nhiều người dân hiến máu trực tiếp tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ sau lời kêu gọi từ ngành y tế

BS CKII Phạm Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ thông tin thêm: "Về mặt khoa học chứng minh thì cho máu theo đúng hướng dẫn, tại vì mỗi lần mình cho là không quá 90l/kilôgram cân nặng thì điều đó không ảnh hưởng sức khỏe. Ngược lại về lâu dài việc cho máu còn tích cực cho sức khỏe. Đặc biệt đối với nam giới, giúp làm giảm lượng sắt dự trữ trong cơ thể, hạn chế các bệnh về tim mạch chuyển hóa sau này. Bên cạnh đó, hiến máu cũng là cơ hội để người dân cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn".

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ lo lắng khi lượng máu trong kho dự trữ hiện chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu máu trong điều trị và cấp cứu tại các bệnh viện khu vực ĐBSCL, tha thiết kêu gọi người dân hiến máu cứu người

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cung cấp được 63.500 đơn vị máu, trong đó nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh tại 76 bệnh viện khu vực ĐBSCL là 79.500 đơn vị máu. Riêng tháng 6 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận được 5.778 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện 9.900 đơn vị máu, trong đó nhu cầu thực tế các bệnh nhân cần máu là 13.500 đơn vị. Do vậy, rất mong sự chung tay sẻ chia giọt máu của mọi người nhằm mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân hơn.