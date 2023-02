Tuổi trẻ Cần Thơ tham gia “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ tham gia hiến máu. Ngoài ra còn có hơn 350 bạn trẻ là sinh viên đến từ Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ và những đoàn viên, thanh niên của các quận, huyện đoàn như Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ và 350 thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Cần Thơ tham gia hiến máu.

Theo Ban tổ chức, đợt hiến máu đã thu được 534 đơn vị máu, hầu hết đơn vị máu có dung tích từ 250-350 ml. Số máu này sẽ được chuyển về Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ, góp phần giúp ngành y tế giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu cứu người.

Lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện phát huy tinh thần sức trẻ vì cộng đồng.

Đại úy Trần Văn Non, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ cho biết, lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện chủ yếu là các tân binh được Bộ Tư lệnh CSCĐ giao để huấn luyện trong ba tháng, hoàn thành xong các nội dung huấn luyện, các chiến sĩ sẽ về đơn vị công an địa phương để công tác: "Ở đây có chiến sĩ cũng đã hiến máu 1-2 lần, có người chưa hiến máu lần nào. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa nội dung hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, các chiến sĩ mới đều rất sẵn lòng tham gia chương trình hiến máu hôm nay để phục vụ tốt cộng đồng và hoạt động vì an sinh xã hội".

Niềm vui của nhiều chiến sĩ lần đầu hiến máu.

Công tác vận động hiến máu tình nguyện tại Cần Thơ luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn. Theo Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ, năm 2022, toàn thành phố đã tiếp nhận hơn 41 ngàn đơn vị máu, đạt và vượt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu máu điều trị cho bệnh nhân của Cần Thơ và trong khu vực ĐBSCL./.