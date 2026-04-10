Bộ CHQS An Giang chúc Tết Chôl Chnăm Thmây, thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Thứ Sáu, 14:45, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer, ngày 10/4, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các vị sư sãi, à cha, người có uy tín và đồng bào Khmer tại chùa Sóc Pôlơk (chùa Vật Tư), xã An Cư.

Tại nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Thành Ân ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động Phật sự; gửi lời chúc mừng năm mới đến Đại đức Đỗ Văn Ninh, Ủy viên Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa, cùng các vị à cha và đồng bào Phật tử đón Tết vui tươi, an lành, hạnh phúc.

bo chqs an giang chuc tet chol chnam thmay, that chat tinh doan ket quan dan hinh anh 1
Bộ CHQS An Giang chúc Tết Chôl Chnăm Thmây, thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Đại tá Nguyễn Thành Ân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các vị đại đức, à cha, Phật tử và đồng bào Khmer trong việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay cùng chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, nhà chùa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Phật tử và đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh.

bo chqs an giang chuc tet chol chnam thmay, that chat tinh doan ket quan dan hinh anh 2
Đại đức Đỗ Văn Ninh bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác

Đại đức Đỗ Văn Ninh bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác; khẳng định sẽ tiếp tục vận động Phật tử và đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đoàn kết, góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao quà chúc Tết, chúc các vị sư sãi, à cha và đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí vui tươi, đầm ấm.

lanh_dao_trung_uong_mttq_viet_nam_tang_hoa_chuc_mung_chol_chnam_thmay_hoi_doan_ket_su_sai_yeu_nuoc_tinh.png

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

VOV.VN - Sáng 9/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã đến thăm, chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là trong dịp Tết cổ truyền.

Phạm Hải-CTV Hữu Ngọc/VOV.VN
Tag: Bộ CHQS An Giang Tết Chôl Chnăm Thmây tình đoàn kết quân dân đồng bào Khmer chùa Sóc Pôlơk
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

VOV.VN - Sáng 9/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã đến thăm, chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là trong dịp Tết cổ truyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

VOV.VN - Sáng 9/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã đến thăm, chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là trong dịp Tết cổ truyền.

Đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer nói chung và tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng không ngừng khởi sắc, phum sóc thay da đổi thịt, giúp bà con đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc mình vui tươi, phấn khởi.

Đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer nói chung và tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng không ngừng khởi sắc, phum sóc thay da đổi thịt, giúp bà con đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc mình vui tươi, phấn khởi.

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây
Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Chiều nay 13/4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Pô Thi Vongsa tỉnh Hậu Giang.

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Chiều nay 13/4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Pô Thi Vongsa tỉnh Hậu Giang.

