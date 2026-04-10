Bộ CHQS An Giang chúc Tết Chôl Chnăm Thmây, thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Tại nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Thành Ân ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động Phật sự; gửi lời chúc mừng năm mới đến Đại đức Đỗ Văn Ninh, Ủy viên Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa, cùng các vị à cha và đồng bào Phật tử đón Tết vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Đại tá Nguyễn Thành Ân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các vị đại đức, à cha, Phật tử và đồng bào Khmer trong việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay cùng chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, nhà chùa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Phật tử và đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đại đức Đỗ Văn Ninh bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác; khẳng định sẽ tiếp tục vận động Phật tử và đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đoàn kết, góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao quà chúc Tết, chúc các vị sư sãi, à cha và đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí vui tươi, đầm ấm.