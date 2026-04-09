Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

Thứ Năm, 19:49, 09/04/2026
VOV.VN - Sáng 9/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã đến thăm, chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là trong dịp Tết cổ truyền.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các vị sư sãi, Achar cùng toàn thể đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ông khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài và cấp bách; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chôl Chnăm Thmây Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, cùng với vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; hệ thống kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc được đầu tư ngày càng đồng bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào được bảo đảm; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thống kê, sau khi sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long có dân số hơn 3,38 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 11%, riêng dân tộc Khmer chiếm hơn 10%. Thời gian qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Các chính sách đầu tư của Nhà nước đã phát huy hiệu quả, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng 50 phần quà cho các vị chức sắc, chức việc, Achar và người có uy tín trong đồng bào Khmer; đồng thời trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

 

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Lãnh đạo Bộ Tư Lệnh QK5 thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey tại Campuchia
VOV.VN - Trong 2 ngày 30 và 31/3, đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng chính quyền và Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết Lào, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống
VOV.VN - Hôm qua, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào ở thủ đô Moscow nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc Tết cổ truyền của Lào
VOV.VN - Hôm nay (2/4), Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

