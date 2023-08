Cháy cửa hàng tạp hóa ở Bắc Ninh, 2 bố con tử vong

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Đăng K (sinh năm 1990) và con gái là Nguyễn Thị H (sinh năm 2011). Vợ anh K là chị Nguyễn Thị L (sinh năm 1991) và con trai Nguyễn Đăng P (sinh năm 2013) bị thương.

Cụ thể, khoảng 3 giờ 46 phút ngày 29/8, trên địa bàn phường Khắc Niệm đã xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng gồm: Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Khắc Niệm, lãnh đạo phường Khắc Niệm đã đến hiện trường chỉ đạo, tham gia công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân

Tuy nhiên, do hiện trường gồm nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ ngôi nhà và 2 nhà xung quanh. Đến 5 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt. Hậu quả, anh Nguyễn Đăng K và cháu Nguyễn Thị H tử vong; chị Nguyễn Thị L và cháu Nguyễn Đăng P bị thương. Lực lượng chức năng chưa xác định được thiệt hại về tài sản.

Đến hiện trường động viên gia đình và chỉ đạo khắc phục hậu vụ cháy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND phường đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Rất đông người dân đến động viện hỗ trợ gia đình xong vụ tai nạn thương tâm

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.