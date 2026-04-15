Cháy lớn thiêu rụi 7 ki ốt kinh doanh ở phường Thuận Thành, Bắc Ninh

Thứ Tư, 20:16, 15/04/2026
VOV.VN - Ngọn lửa lớn lan rộng, thiêu rụi 7 ki ốt kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, tại Khu đô thị Bắc Hà, phường Thuận Thành (Bắc Ninh).

Khoảng 15h25 phút ngày 15/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại Khu đô thị Bắc Hà, phường Thuận Thành. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, ngọn lửa thiêu rụi 7 ki ốt kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy, 15 cán bộ, chiến sĩ của các đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực: Nam Sông Đuống, Tiên Sơn và Gia Bình đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Đồng thời phối hợp Công an phường Thuận Thành cùng đơn vị hỗ trợ của Công an thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp cứu chữa, khống chế đám cháy, không để lan rộng. Đến khoảng 16h30 phút, đám cháy đã được khống chế.

Hiện vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra, làm rõ.

Văn Giang/VOV.VN
Cháy xe ô tô khách 40 chỗ chờ đón công nhân ở KCN Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 5/3, tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh (Bắc Ninh) xảy ra vụ cháy xe ô tô khách 40 chỗ, đang đỗ bên đường khi đang chờ đón công nhân.

Hiện trường vụ cháy điểm kinh doanh đồ phế liệu mùng 3 Tết ở Phù Khê, Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại điểm tập kết thu mua đồ nhựa, dây điện và phế liệu ở khu Phú Điền, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong

VOV.VN - Ngày 13/2 xảy ra vụ cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi ở tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn (Bắc Ninh), vụ cháy khiến 1 người tử vong.

