Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Ngày Sức khỏe toàn dân trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính phong trào, mà là một định hướng chiến lược lớn, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh là chính” sang “phòng bệnh là trọng tâm, căn cơ, lâu dài”; đặt sức khỏe nhân dân vào trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng không chỉ đến từ bệnh tật, mà còn từ chính những yếu tố của đời sống hiện đại. Cơ cấu bệnh tật thay đổi nhanh, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, quá trình già hóa dân số diễn ra mạnh mẽ, những tác động của môi trường và lối sống đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Thực tiễn đó cho thấy, chủ động phòng bệnh không chỉ là giải pháp y tế, mà là trách nhiệm của toàn xã hội và là yêu cầu tất yếu của phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng xác định rõ: chăm lo sức khỏe nhân dân là một trong những trụ cột của phát triển, là nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

Hơn 1000 người tham gia đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng toàn diện và bền vững; trong đó chú trọng củng cố y tế cơ sở, phát triển y tế dự phòng, nâng cao năng lực ứng phó với các vấn đề sức khỏe mới phát sinh. Đồng thời, tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho hệ thống y tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, xanh - sạch - đẹp, thân thiện với sức khỏe; từng bước hình thành “văn hóa sức khỏe” trong cộng đồng, nơi mỗi người dân đều có ý thức chủ động bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, bên cạnh vai trò của chính quyền và ngành y tế, yếu tố quyết định vẫn là sự tham gia chủ động của mỗi người dân: "Chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân trong hành trình nâng cao sức khỏe, bằng những chính sách cụ thể, bằng sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi hiểu rằng, một thành phố phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được đo bằng chất lượng sống và sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của thành phố”.

Các lực lượng vũ trang tham gia hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân

Ngau sau lễ phát động, hơn 1.000 người gồm Lãnh đạo UBND thành phố, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức viên chức và học sinh, sinh viên thành phố Đà Nẵng đã diễu hành đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân.