Công an Bình Dương nói về dự kiến lắp camera hơn 1 tỷ đồng/chiếc xôn xao dư luận

Trước đó, mạng xã hội facebook chia sẻ thông tin Bình Dương dự kiến lắp đặt 421 camera với tổng kinh phí đầu tư khoảng 469 tỷ đồng, tính ra một chiếc giá hơn 1 tỷ đồng. Thông tin này khiến dư luận xôn xao cho rằng giá đơn vị thực hiện là Công an tỉnh Bình Dương “thổi giá", "xung quanh có thể dát vàng 9999, kim cương".

Dư luận xôn xao thông tin Bình Dương lắp đặt 421 camera giá 469 tỷ đồng.

Có người còn bình luận, việc lắp đặt camera có thật sự cần thiết trong khi đời sống người dân, công nhân còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, tình hình thế giới.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công an tỉnh Bình Dương giải thích, hiện nay, đơn vị đang lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để có báo cáo trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh". Theo kế hoạch, Công an tỉnh Bình Dương dự kiến lắp đặt 421 camera ở các trục đường chính với số tiền 469 tỷ đồng.

Các camera sẽ kết nối Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh để giám sát an ninh, cháy, giao thông.

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, Công an tỉnh sẽ tiến hành thủ tục để trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, trình duyệt thiết kế chi tiết, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến, thời gian bắt đầu đưa vào vận hành trong quý 4/2023.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, số tiền 469 tỷ đồng không chỉ là giá mua camera mà còn bao gồm các hạng mục như: Hệ thống phần mềm; trung tâm điều hành; trụ lắp đặt cao hàng chục mét... Để có thể phát hiện cháy, đảm bảo an ninh trật tự thì camera được đầu tư phải có độ phân giải cao, quan sát ở tầm xa trên 6km quanh khu vực lắp đặt.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Dương chia sẻ thông tin về việc lắp đặt hơn 1 tỷ/camera.

Hệ thống camera thông minh chất lượng cao này được tích hợp vào Hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC), cũng như chia sẻ dữ liệu cho các ngành để cảnh báo sớm các vụ cháy, xử lý ùn tắc giao thông, ghi nhận hình ảnh về đối tượng, phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến, phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, việc lắp đặt camera sẽ thực hiện theo đúng quy trình và có sự thẩm định của cơ quan chức năng./.