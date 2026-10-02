Công an Sơn La kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Chiều 1/10, đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và nguyên lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Sơn La qua các thời kỳ đã cùng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026).

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn thực hiện tốt phương châm lấy phòng ngừa là chính, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Tại Sơn La, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh được thành lập ngày 2/5/1984. Trải qua 42 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều lần thay đổi tên gọi, vượt qua những khó khăn, thiếu thốn ban đầu, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La đã từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng lẵng hoa chúc mừng

Từ sự tham mưu của lực lượng Công an, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về PCCC và CNCH; chú trọng đầu tư hạ tầng, phương tiện, xây dựng lực lượng và củng cố phong trào Toàn dân tham gia PCCC. Giai đoạn 2016-2026, tỉnh đã bố trí trên 180 tỷ đồng cho công tác PCCC và CNCH. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 800 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, với hơn 80.000 lượt người tham gia; tổ chức hơn 7.400 buổi tuyên truyền cho trên 825.000 lượt người.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại TP Sơn La (cũ) năm 2025

Cũng giai đoạn này, toàn tỉnh xảy ra 327 vụ cháy, làm chết 8 người, bị thương 9 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 56 tỷ đồng. Lực lượng đã tham mưu cho Tổ chức cứu nạn, cứu hộ 154 vụ, huy động 3.677 lượt cán bộ, chiến sĩ, 521 lượt xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 35 lượt xuồng cứu hộ; cứu được 136 người, tìm thấy 81 thi thể nạn nhân...

Thiếu tá Lê Trung Dũng, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La chia sẻ, công việc của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ, thậm chí đối mặt với những giây phút hiểm nguy, nhưng với tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh và trình độ nghiệp vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết, chủ động khắc phục những khó khăn, thử thách, quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tặng quà tri ân các nguyên lãnh đạo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Sơn La qua các thời kỳ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La ngoài ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, nhân dân trong công tác PCCC và CNCH đồng thời cũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, thường xuyên rà soát nguy cơ cháy nổ, xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ thực chất, phù hợp với từng địa bàn. Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền cấp xã cần chủ động nắm địa bàn, nhận diện nguy cơ, củng cố lực lượng tại chỗ, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống. Công an tỉnh, trực tiếp là Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH.