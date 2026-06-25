Công nhân bị thanh sắt rơi trúng mặt, đứt hai động mạch

Trước đó, ông N.H.T. (47 tuổi, ngụ Tây Ninh) nhập viện sau khi bị một thanh sắt từ trên cao rơi trúng vùng mặt trong lúc làm việc tại công trình. Người bệnh được sơ cứu tại cơ sở y tế gần đó trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có vết rách dài khoảng 12 cm ở vùng mặt phải, kéo dọc khu vực tuyến mang tai, chảy nhiều máu. Kết quả chụp CT cho thấy mô mềm vùng tuyến mang tai bị phù nề, tụ máu, có dấu hiệu tổn thương mạch máu nên được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kip phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp xác định người bệnh bị đứt động mạch mặt ngang, động mạch thái dương nông, rách một phần tuyến mang tai và cơ cắn.

Theo BS.CKI Lê Ngọc I, Khoa Liên chuyên khoa, khó khăn lớn nhất là kiểm soát tình trạng chảy máu do các mạch máu bị tổn thương nằm gần nhiều cấu trúc quan trọng ở vùng mặt. Nếu xử trí chậm, người bệnh có nguy cơ mất máu nhiều, tổn thương dây thần kinh số 7 dẫn đến liệt mặt hoặc tổn thương ống tuyến nước bọt gây rò nước bọt.

Bác sĩ khuyến cáo người lao động cần tuân thủ bảo hộ, an toàn lao động (Ảnh: BVCC)

Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cầm máu, phục hồi các tổn thương theo giải phẫu. Sau một tuần điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người lao động cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ và tuân thủ quy định an toàn lao động để hạn chế tai nạn. Khi xảy ra chấn thương, cần sơ cứu đúng cách, cầm máu ban đầu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.