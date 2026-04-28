Nối thành công bàn chân đứt lìa do tai nạn lao động tại Quảng Trị

Thứ Ba, 14:31, 28/04/2026
VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa nối thành công bàn chân trái bị đứt lìa hoàn toàn cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

Trước đó, khoảng 8h ngày 21/4, ông H.V.C (41 tuổi, trú xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị) bị máy cắt cỏ gây tai nạn, đứt lìa cổ chân trái, mất nhiều máu. Sau sơ cứu tại tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp lên tuyến tỉnh trong “thời gian vàng” khoảng 2 giờ.

Bệnh nhân dần hồi phục sau một tuần điều trị

Kích hoạt “báo động đỏ”, ê-kíp liên khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhanh chóng phẫu thuật, thực hiện cố định xương, nối mạch máu, gân cơ và thần kinh. Sau mổ, bàn chân hồng ấm trở lại, tuần hoàn phục hồi tốt.

Sau một tuần, bệnh nhân tiến triển tích cực, các ngón chân đã vận động nhẹ. Ca mổ thành công cho thấy hiệu quả phối hợp liên viện và khả năng làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ y, bác sĩ địa phương.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết
VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Để bảo hiểm tai nạn lao động bao phủ khu vực làm việc không theo hợp đồng lao động
VOV.VN - Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ năm 2016 đã mở rộng đối tượng người lao động làm việc không có hợp đồng. Đây là một ưu điểm vượt trội, hướng đến bảo đảm an sinh cho hầu hết trường hợp tham gia lao động, sản xuất.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động
VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Lê Văn Dũng (53 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), thợ lặn trên tàu cá QNg 97939-TS.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động ở TP.HCM làm 1 người chết, 3 người bị thương
VOV.VN - Sở Nội vụ TP.HCM vùa có báo cáo về vụ việc liên quan đến sự cố sập la-phông xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam (phường Dĩ An, TP.HCM - trước thuộc TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Điều tra vụ nghi tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá Phong Phú, Lâm Đồng
VOV.VN - Quá trình khoan lỗ phục vụ nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Phong Phú, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) đã xảy ra sự cố khiến 1 công nhân tử vong.

