Nối thành công bàn chân đứt lìa do tai nạn lao động tại Quảng Trị
VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa nối thành công bàn chân trái bị đứt lìa hoàn toàn cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.
Trước đó, khoảng 8h ngày 21/4, ông H.V.C (41 tuổi, trú xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị) bị máy cắt cỏ gây tai nạn, đứt lìa cổ chân trái, mất nhiều máu. Sau sơ cứu tại tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp lên tuyến tỉnh trong “thời gian vàng” khoảng 2 giờ.
Kích hoạt “báo động đỏ”, ê-kíp liên khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhanh chóng phẫu thuật, thực hiện cố định xương, nối mạch máu, gân cơ và thần kinh. Sau mổ, bàn chân hồng ấm trở lại, tuần hoàn phục hồi tốt.
Sau một tuần, bệnh nhân tiến triển tích cực, các ngón chân đã vận động nhẹ. Ca mổ thành công cho thấy hiệu quả phối hợp liên viện và khả năng làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ y, bác sĩ địa phương.