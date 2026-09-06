English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đã thông xe tuyến ĐT 755B nối Đồng Nai - Lâm Đồng sau sạt lở đất

Chủ Nhật, 13:20, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến đất đá và cây trên đồi tràn xuống mặt đường đoạn dốc 5 Cây trên tuyến ĐT 755B, đoạn qua xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai, xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ vào sáng 6/9.

Khoảng 10-15m³ đất đá cùng cây cối từ trên đồi cao bất ngờ đổ sập, tràn xuống lấp kín mặt đường ĐT 755B. Sự cố khiến toàn bộ các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực dốc 5 Cây, giao thông bị ngưng trệ hoàn toàn.

Da thong xe tuyen Dt 755b noi Dong nai - lam Dong sau sat lo dat hinh anh 1
Đất, cây trên đồi sạt lở xuống mặt đường. (ảnh: ĐC)

ĐT 755B (đường Sao Bọng - Đăng Hà) là trục giao thông huyết mạch kết nối xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) với tỉnh Lâm Đồng. Với lượng xe lưu thông mỗi ngày rất nhiều, việc tuyến đường bị chia cắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND xã Phước Sơn đã lập tức huy động lực lượng khẩn cấp cùng máy móc cơ giới có mặt tại hiện trường để san gạt, giải phóng lượng đất đá sạt lở.

Da thong xe tuyen Dt 755b noi Dong nai - lam Dong sau sat lo dat hinh anh 2
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn đường sạt lở vừa được dọn dẹp. (ảnh: ĐC)

Đến 9h sáng 6/9, đoạn đường đã chính thức được thông xe, các phương tiện có thể di chuyển bình thường trở lại. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Trước đó, vào mùa mưa năm 2023, 2024, 2025, khu vực này cũng từng ghi nhận sự cố sạt lở tương tự gây ách tắc giao thông.

Hiện nay, tuyến ĐT 755B hiện đang trong quá trình duy tu, sửa chữa các điểm có nguy cơ sạt lở. Dự án do Sở Xây dựng TP. Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa gây sạt lở cầu tạm, lối đi duy nhất nối Đồng Nai-Bình Phước cũ bị phong tỏa
Mưa gây sạt lở cầu tạm, lối đi duy nhất nối Đồng Nai-Bình Phước cũ bị phong tỏa

VOV.VN - Ngày 3/6, cơ quan chức năng xã Tân Lợi,TP Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã phát đi thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu tạm bắc qua sông Mã Đà.

Mưa gây sạt lở cầu tạm, lối đi duy nhất nối Đồng Nai-Bình Phước cũ bị phong tỏa

Mưa gây sạt lở cầu tạm, lối đi duy nhất nối Đồng Nai-Bình Phước cũ bị phong tỏa

VOV.VN - Ngày 3/6, cơ quan chức năng xã Tân Lợi,TP Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã phát đi thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu tạm bắc qua sông Mã Đà.

Con suối ở Bình Phước sạt lở nguy cơ đe dọa nhà cửa của người dân
Con suối ở Bình Phước sạt lở nguy cơ đe dọa nhà cửa của người dân

VOV.VN - Ngày 11/12, UBND thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang khẩn trương tìm giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại suối Bưng Hổ, phường Minh Hưng.

Con suối ở Bình Phước sạt lở nguy cơ đe dọa nhà cửa của người dân

Con suối ở Bình Phước sạt lở nguy cơ đe dọa nhà cửa của người dân

VOV.VN - Ngày 11/12, UBND thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang khẩn trương tìm giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại suối Bưng Hổ, phường Minh Hưng.

Tỉnh lộ nối Lâm Đồng-Bình Phước bị sạt lở sâu vào tim đường
Tỉnh lộ nối Lâm Đồng-Bình Phước bị sạt lở sâu vào tim đường

VOV.VN - Sau cơn mưa lớn kéo dài, tuyến tỉnh lộ 721 kết nối Quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đi Bình Phước bị sạt lở nghiêm trọng vào rạng sáng 25/9. Cơ quan chức năng tạm thời nghiêm cấm các loại phương tiện lưu thông qua lại.

Tỉnh lộ nối Lâm Đồng-Bình Phước bị sạt lở sâu vào tim đường

Tỉnh lộ nối Lâm Đồng-Bình Phước bị sạt lở sâu vào tim đường

VOV.VN - Sau cơn mưa lớn kéo dài, tuyến tỉnh lộ 721 kết nối Quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đi Bình Phước bị sạt lở nghiêm trọng vào rạng sáng 25/9. Cơ quan chức năng tạm thời nghiêm cấm các loại phương tiện lưu thông qua lại.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục