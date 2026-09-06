Đã thông xe tuyến ĐT 755B nối Đồng Nai - Lâm Đồng sau sạt lở đất

Khoảng 10-15m³ đất đá cùng cây cối từ trên đồi cao bất ngờ đổ sập, tràn xuống lấp kín mặt đường ĐT 755B. Sự cố khiến toàn bộ các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực dốc 5 Cây, giao thông bị ngưng trệ hoàn toàn.

Đất, cây trên đồi sạt lở xuống mặt đường. (ảnh: ĐC)

ĐT 755B (đường Sao Bọng - Đăng Hà) là trục giao thông huyết mạch kết nối xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) với tỉnh Lâm Đồng. Với lượng xe lưu thông mỗi ngày rất nhiều, việc tuyến đường bị chia cắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND xã Phước Sơn đã lập tức huy động lực lượng khẩn cấp cùng máy móc cơ giới có mặt tại hiện trường để san gạt, giải phóng lượng đất đá sạt lở.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn đường sạt lở vừa được dọn dẹp. (ảnh: ĐC)

Đến 9h sáng 6/9, đoạn đường đã chính thức được thông xe, các phương tiện có thể di chuyển bình thường trở lại. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Trước đó, vào mùa mưa năm 2023, 2024, 2025, khu vực này cũng từng ghi nhận sự cố sạt lở tương tự gây ách tắc giao thông.

Hiện nay, tuyến ĐT 755B hiện đang trong quá trình duy tu, sửa chữa các điểm có nguy cơ sạt lở. Dự án do Sở Xây dựng TP. Đồng Nai làm chủ đầu tư.