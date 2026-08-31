Mưa lớn gây sạt lở taluy, hư hỏng nhà xưởng ở Lâm Đồng

Trước đó, ngày 30/8, tại khu vực đường Phan Đình Phùng, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở taluy dương phía sau một xưởng sản xuất. Vị trí sạt lở cao khoảng 20m, rộng 15m, phần đất nhô ra khoảng 3m. Đất đá tràn xuống làm hư hỏng khoảng 30m² nhà xưởng, ảnh hưởng 2 kho lạnh của người dân.

Taluy dương cao khoảng 20m bị sạt lở sau mưa lớn tại khu vực đường Phan Đình Phùng, phường 3 Bảo Lộc.

Cùng ngày, một điểm sạt lở khác xuất hiện trên đường Blao Sire, tổ dân phố 18, phường 3 Bảo Lộc. Đất sạt khoét sâu một phần taluy đường, ảnh hưởng khu vực lan can, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Một phần nhà xưởng và thiết bị bên trong bị hư hỏng do đất đá sạt lở tràn xuống.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, giăng dây cảnh báo khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Sau khi kiểm tra hiện trường, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã cắm biển, giăng dây cảnh báo, yêu cầu người dân không tiếp cận các khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến và xây dựng phương án xử lý trong điều kiện thời tiết còn phức tạp.

UBND phường 3 Bảo Lộc khuyến cáo người dân không đến gần các taluy cao, khu vực địa hình dốc và những vị trí đã được cảnh báo nguy hiểm trong thời gian mưa lớn.