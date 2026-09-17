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Đắk Lắk khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ

Thứ Năm, 11:30, 17/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (17/9), tại thôn Ân Niên, phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.

100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ được triển khai tại 27 xã, phường, tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Đắk Lắk. Các công trình được thiết kế 2 tầng, với 3 mẫu kiến trúc phù hợp đặc điểm văn hóa từng khu vực, tổng diện tích sàn từ 284 đến 342m² mỗi căn.

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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.

Dự án khởi công ngày 27/6/2026. Đến nay, tất cả công trình đã hoàn thành và đang bàn giao đưa vào sử dụng.

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Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Dự lễ khánh thành, ông Đặng Kim Hùng, thôn Ân Niên, cho biết việc có thêm nhà tránh lũ giúp người dân chủ động hơn khi thiên tai xảy ra: “Một số nhân dân giờ nhà thấp như vừa rồi bà con nó rất là khó khăn. nhờ Nhà nước hỗ trợ là xây cái nhà chống lũ đây là bà con rất hô hoan rất rất mừng”.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen tặng các hộ dân hiến đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.

Để công trình được xây dựng đúng vị trí, thuận lợi cho người dân sử dụng, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất. Ông Nguyễn Liễm, ở thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, đã hiến khoảng 450m² đất của gia đình để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ, chia sẻ: “Giờ cái nhà chắc chắn, cao hơn đợt lũ vừa rồi hơn 1m nên bà con phấn khởi, rất mừng, nếu lũ hay bão xảy ra thì tập trung ở đó hết.Nói chung ở đó rất an toàn”.

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Lễ cắt băng khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn khẳng định, các công trình vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi tránh trú an toàn khi thiên tai xảy ra. Do đó, các xã, phường cần quản lý, duy tu, khai thác hiệu quả; rà soát các điều kiện về điện, nước, thông tin liên lạc để sẵn sàng sử dụng làm nơi sơ tán khi có thiên tai.

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Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, các công trình vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi tránh trú an toàn khi thiên tai xảy ra.

Ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các sở, ban, ngành và các xã, phường đánh giá mô hình giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố. Qua đó, nghiên cứu nhân rộng tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở.

“Trước hết là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, những sự kiện quan trọng của thôn, buôn, khu phố. Đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai thì gắn với xây dựng phương án 4 tại chỗ, do đó địa phương phải rà soát các điều kiện hậu cần, điện nước, thông tin liên lạc để sẵn sàng làm nơi sơ tán, tránh trú an toàn cho nhân dân khi có lệnh hoặc khi có thiên tai xảy ra”, ông Nguyễn Thiên Văn cho biết.

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Đa dạng loại hình nhà tránh lũ tại Đắk Lắk trong mùa mưa 2026

VOV.VN - Đắk Lắk đang chủ động xây dựng nhiều loại hình nhà tránh lũ để ứng phó mưa lũ cực đoan. Hàng trăm căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung”, cùng hàng chục nhà phao và nhà tránh lũ cộng đồng đã được hoàn thành, giúp người dân yên tâm trước mùa mưa lũ.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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