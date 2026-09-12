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Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ

Thứ Bảy, 14:29, 12/09/2026
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VOV.VN - Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày 15/9, khi mưa bão cận kề.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chủ trì dự án, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, chống lũ tại các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh được đồng loạt khởi công từ ngày 27/6, tại 27 thôn, buôn thuộc các xã, phường, với tổng mức đầu tư gần 171 tỷ đồng. Mỗi căn được xây dựng trên diện tích đất khoảng 220 m², tổng diện tích sử dụng hơn 440 m², gồm 2 tầng, kết cấu móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ.

Dak lak khan truong hoan thien 100 nha tranh lu hinh anh 1
Xã Hòa Mỹ, được đầu tư xây dựng 9 căn, và tất cả đang hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Khi đưa vào sử dụng, mỗi nhà có khả năng đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong trường hợp xảy ra thiên tai khẩn cấp. Đến nay, 98 căn đã hoàn thành đổ bê tông dầm, sàn mái; các hạng mục còn lại như trát tường, lát nền, lắp đặt thiết bị… đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng nghiệm thu, đưa vào sử dụng. 2 căn còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương được UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng 9 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, chống lũ. Đến nay, các công trình đã hoàn thành trên 98% khối lượng xây lắp, chuẩn bị nghiệm thu kịp thời phục vụ người dân khi mùa mưa bão đã bắt đầu.

“Các công trình tránh lũ theo chủ trương chung phải hoàn thành trước ngày 15/9. Trên tinh thần đó, UBND xã đang phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành những phần việc còn lại của tất cả các công trình theo tiến độ chung, làm sao đưa vào sử dụng để bà con phòng, chống thiên tai", ông Hà Lương Đức nói.

Dak lak khan truong hoan thien 100 nha tranh lu hinh anh 2
Một nhà chống lũ đã hoàn thành tại xã Hoà Thịnh, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Việc đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, chống lũ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Đồng thời, các công trình góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và phục vụ đời sống Nhân dân tại các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

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Đắk Lắk khởi công 295 nhà tránh lũ trước 30/6, hoàn thành trước mùa mưa

VOV.VN - Chiều 28/3, kiểm tra thực tế các vị trí dự kiến xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành trước 15/9 năm nay.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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