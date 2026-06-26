Đắk Lắk trao giải Cuộc thi tìm hiểu về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Sau 4 đợt tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 220.000 lượt cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 24 giải tập thể và 60 giải cá nhân, kèm Giấy chứng nhận và tiền thưởng. Ở khối cơ quan cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đoạt giải Nhất; Công an tỉnh đạt giải Nhì; Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Đại học Phú Yên đồng giải Ba. Đối với khối xã, phường, phường Buôn Ma Thuột giành giải Nhất; phường Phú Yên và xã Quảng Phú đồng giải Nhì.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho những cá nhân đoạt giải.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; đồng thời nâng cao nhận thức, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân chủ động tìm hiểu, ứng dụng công nghệ số vào công việc và cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk.

Là một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích tại cuộc thi, chị Lê Thị Nguyệt, cán bộ Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết:

"Đơn vị chúng tôi đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi rất tích cực và đạt nhiều kết quả. Sau cuộc thi, những kiến thức về khoa học công nghệ, chuyển đổi số sẽ tiếp tục được vận dụng vào nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là các nhiệm vụ chuyển đổi số của lực lượng công an, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.".