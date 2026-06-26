English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk trao giải Cuộc thi tìm hiểu về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Thứ Sáu, 17:05, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/6, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026" đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 4 đợt thi.

Sau 4 đợt tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 220.000 lượt cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 24 giải tập thể và 60 giải cá nhân, kèm Giấy chứng nhận và tiền thưởng. Ở khối cơ quan cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đoạt giải Nhất; Công an tỉnh đạt giải Nhì; Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Đại học Phú Yên đồng giải Ba. Đối với khối xã, phường, phường Buôn Ma Thuột giành giải Nhất; phường Phú Yên và xã Quảng Phú đồng giải Nhì.

Dak lak trao giai cuoc thi tim hieu ve khoa hoc, cong nghe va chuyen doi so hinh anh 1
Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho những cá nhân đoạt giải.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; đồng thời nâng cao nhận thức, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân chủ động tìm hiểu, ứng dụng công nghệ số vào công việc và cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk.

Là một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích tại cuộc thi, chị Lê Thị Nguyệt, cán bộ Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết:

"Đơn vị chúng tôi đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi rất tích cực và đạt nhiều kết quả. Sau cuộc thi, những kiến thức về khoa học công nghệ, chuyển đổi số sẽ tiếp tục được vận dụng vào nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là các nhiệm vụ chuyển đổi số của lực lượng công an, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.".

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển đổi số, đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của Đắk Lắk
Chuyển đổi số, đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của Đắk Lắk

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xem đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chuyển đổi số, đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của Đắk Lắk

Chuyển đổi số, đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của Đắk Lắk

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xem đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

XÃ HỘI
Tin nóng
PHÁP LUẬT
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục