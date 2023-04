Đang làm việc, người thợ hàn ở Bình Dương bất ngờ té ngã tử vong trên mái nhà

Nạn nhân được xác định là L.H.B (40 tuổi, quê Thanh Hoá).

Sáng nay (12/4), chủ ki-ốt trên đường Trần Quang Khải, phường Đông Hoà, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuê nhóm thợ hồ đến để hàn biển hiệu cho cửa hàng.

Tới khoảng 15h chiều cùng ngày, ông B. trèo lên mái tôn nhà bên cạnh để hàn biển hiệu cho chủ ki-ốt thì bất ngờ té ngã nằm bất động.

Nạn nhân được phát hiện trên mái nhà. (Ảnh: ĐC).

Phát hiện sự việc, người dân nghi ông này bị điện giật nên đã ngắt cầu dao, sau đó gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hoà đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an thành phố Dĩ An tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân tử vong nghi do điện giật. Hiện nguyên nhân đang được công an điều tra làm rõ./.